CCR a decis: Tariceanu poate fi urmarit penal pentru abuz in serviciu

Aceasta este acuzat de abuz in serviciu pentru ca nu a supus aprobarii plenului vacantarea mandatului de senator al social-democratului Cristian Marciu, declarat incompatibil de ICCJ pentru ca in 2010 a fost simultan consilier judetean si actionar al unei firme de constructii. "De acum inainte o sa ne trezim, nu e vorba de persoana mea, ca oricare parlamentar va putea sa fie anchetat de Parchet de ce a votat intr-un fel sau de ce nu a votat", a declarat Tariceanu dupa decizia Curtii."Curtea Constitutionala a respins, cu majoritate de voturi, cererea formulata de Presedintele Senatului si a constatat ca nu exista un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament - Senatul Romaniei, pe de o parte si Ministerul Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de Urmarire Penala si Criminalistica, pe de alta parte. Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica presedintelui Senatului si Ministerului Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de Urmarire Penala si Criminalistica", arata un anunt de presa al CCR Judecatorii CCR au amanat in mai multe randuri pronuntarea asupra acestui conflict.Partile implicate in conflict si-au exprimat punctele de vedere intr-un plen al CCR care a avut loc pe 8 iulie. Astfel, reprezentantul Senatului a argumentat ca exista un astfel de conflict deoarece s-a produs o confuzie intre rolul presedintelui Senatului si al Biroului permanent, in sensul in care nu seful Senatului decide asupra sesizarilor formulate de justitie , ci procedura prevede o aprobare in Biroul permanent al forului legislativ.De cealalta parte, reprezentantul PICCJ a sustinut ca Parlamentul si-a exercitat abuziv si discretionar rolul in raport cu alte institutii ale statului.Pe 29 mai, presedintele interimar al Senatului Robert Cazanciuc a sesizat CCR privind un conflict juridic intre Parlament si PICCJ, din cauza ingerintei directe a unei structuri a Ministerului Public in activitatea Legislativului, in contextul urmaririi penale declansate impotriva fostului presedinte al Senatului Calin Popescu Tariceanu. El este acuzat de abuz in serviciu pentru ca nu a supus aprobarii plenului vacantarea mandatului de senator al social-democratului Cristian Marciu, declarat incompatibil de ICCJ pentru ca in 2010 a fost simultan consilier judetean si actionar al unei firme de constructii.Cristian Marciu a fost declarat incompatibil de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) in martie 2015, prin decizie definitiva.Instanta a stabilit ca senatorul a fost in stare de incompatibilitate incepand din 2010, cand a ocupat functia de consilier judetean si vicepresedinte al CJ Giurgiu si calitatea de actionar al unei firme de constructii, SC Profi Crim Construct, fiind inregistrat si ca PFA. In martie 2017, Agentia Nationala de Integritate ( ANI ) a cerut Senatului sa vacanteze mandatul lui Marciu ( PSD ) din cauza incompatibilitatii.Calin Popescu Tariceanu a anuntat, in luna ianuarie a acestui an, ca i s-a adus la cunostinta ca este suspect intr-un dosar de abuz in functie, in legatura cu mandatul unui senator care se afla in incompatibilitate.