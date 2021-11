Cum a ajuns Parchetul General să ceară achitarea lui Tăriceanu după ce l-a anchetat pentru abuz în serviciu. Procuror: „A fost o confuzie!”

Un procuror de ședință de la Parchetul General a cerut marți, 9 noiembrie, achitarea lui Călin Popescu Tăriceanu în dosarul în care tot procurorii l-au trimis în judecată în legătură cu presupusa menținere ilegală în funcție a unui fost senator PSD, Ovidiu Marciu. Înalta Curte se va pronunța pe data de 7 decembrie.

Procuroarea Irina Kuglay a fost nevoită să pună concluzii de achitare pentru Călin Popescu Tăriceanu și pentru Ovidiu Marciu, pe motiv că „faptă nu există”.

Procurorii Parchetului General îi imputau lui Călin Popescu Tăriceanu că, pe vremea când era șeful Senatului, n-ar fi făcut demersuri pentru vacantarea postului de senator ocupat de Ovidiu Marciu, care fusese găsit incompatibil de Agenția Națională de Integritate (ANI) la nivelul anilor 2010-2012.

DNA: „A fost o confuzie”

Ambii au fost trimiși în judecată de Parchetul general, Călin Popescu Tăriceanu fiind acuzat de abuz în serviciu iar Ovidiu Marciu de uzurpare de calități oficiale.

La termenul de marți, 9 noiembrie, procuroarea PG a recunoscut că întreg rechizitoriul a fost construit pe „o confuzie” între normele de drept care se aplică în caz de incompatibilitate și cele care dispun interdicția de a ocupa o funcție.

„Din articolul 25 din legea ANI se poate deduce că și incompatibilitatea declarată ulterior are aceleași efecte ca o interdicție. Ca și cum nu ar fi fost scris de juriști, articolul de lege presupune o interdicție. Cred că articolul 25 din legea ANI trebuie coroborat cu articolul 7 din Statul parlamentarilor. (…) Încetarea (mandatului de parlamentar– n.r.) prin incompatibilitate este prevăzut de litera c, la data la care raportul ANI nu mai poate fi contestat. Obligația de la alin. 2 litera c a articolului 7 se referă la ipoteza în care raportul ANI fie constată o incompatibilitate în curs, fie o incompatibilitate din urmă. Acest construct al articolului 7 generează confuzie. (…) Conchid că în cazul inculpatului Călin Popescu Tăriceanu se impune achitarea pentru abuz în serviciu. Temeiul în care ar trebui pronunțată achitarea: inexistența obligației de a face ceva trebuie să ducă la aplicarea art. 16 lit. a – faptă nu există. Câtă vreme nu se poate identifica o faptă, atunci fapta nu există. Alți juriști cu care m-am consultat sunt de părere că faptă nu este prevăzută de legea penală, deci art. 16 lit. b. (…) În ceea ce privește faptă inculpatului Marciu Ovidiu, de uzurpare de calității oficiale, anume că ar fi folosit fără drept calitatea de senator, se impune achitarea pentru că faptă nu întrunește un element de tipicitate (n.r.- al infracțiunii) (…). Nu există fapte ilicite, ceea ce impune și respingerea acțiunii civile”, a declarat în fața magistraților procuroarea Irina Kuglay.

Avocatul lui Matei Cristian – parte vătămată în proces, cel căruia Ovidiu Marciu i-ar fi ocupat locul de senator – a declarat în fața instanței că nu poate fi de acord cu solicitarea PG.

„Concluziile noastre nu sunt compatibile cu cele ale Ministerului Public. O să fac o analogie. Dincolo de trăsăturile penale ale acestei împrejurări, este clar că Marciu s-a îmbarcat într-o croazieră de lux, pentru care nu avea bilet. Căpitanul Tăriceanu a preferat să nu îl debarce în primul port, ci să îl lase să continue călătoria. Nu pot să cred că inculpatul Călin Popescu Tăriceanu a fost în imposibilitatea de a constata că un senator ocupă locul ilegal!”, a declarat avocatul părții vătămate din proces.

Explicații cu privire la incompatibilitatea lui Marciu

Avocata lui Ovidiu Marciu a explicat în fața Înaltei Curți că, într-adevăr, ANI l-a găsit pe clientul său în incompatibilitate, dar nu pentru funcția de senator, cu pentru cea pe care o ocupa în perioada 2010-2012, respectiv de consilier județean al CJ Giurgiu. Apărătoarea lui Marciu a declarat că de la finalizarea raportului ANI și până la o decizie definitivă a ICCJ au trecut niște ani.

Chiar și așa, după ce ICCJ a pronunțat decizia definitivă cu privire la incompatibilitatea lui Marciu de a fi – în același timp – și consilier județean și contractor pe un șantier din Giurgiu, el a fost eliberat din funcția pe care o ocupa la Consiliul Județean, astfel că nu poate fi pedepsit de două ori, adică nu i se putea interzice să ocupe fotoliul de senator, a mai explicat avocata.

Tudorel Toader: „Apreciez concluziile doamnei procuror”

Avocatul Tudorel Toader, cel care îl reprezintă pe Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că fostul șef al Senatului nu avea cum să pună pe ordinea de zi vacantarea postului de senator pe care îl ocupa Ovidiu Marciu, deoarece acest atribut îl are Biroul permanent al Senatului.

„Apreciez atât concluziile, cât și rigurozitatea analizei doamnei procuror. Linia de apărare pe care o voi susține are în vedere că, în ceea ce îl privește pe Călin Popescu Tăriceanu, nu există o dispoziție legală pe care acesta să o fi încălcat, nici prin acțiune, nici prin inacțiune. Am în vedere și decizia CCR cu privire la abuzul în serviciu. Președintele Senatului nu are competență pe întocmirea proiectului de lege pentru vacantarea unui post de senator și nici să se adreseze direct Senatului pentru a veni cu un asemenea proiect de lege. Ordinea de zi este apanajul Biroului permanent și nu e partajată cu președintele Senatului”, a declarat avocatul Tudorel Toader, fost ministru al Justiției.

În ultimul cuvânt, Călin Popescu Tăriceanu a declarat că el nu a încălcat nicio lege în acest caz.

„Sunt de acord cu apărările avocaților mei și doresc să subliniez că (…) legea nu dă niciun mecanism șefului Senatului. Președintele Senatului are puteri extrem de limitate: sesizează CCR și conduce lucrările Senatului. El nu este comandantul vaporului, în rechizitoriu este greșit înțeles”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

