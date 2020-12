Prima reactie al lui Calin Popescu Tariceanu, dupa ce a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu: "Judecatorii vor primi intr-un plic inchis informatii"

"Ca sa mai mute atentia de la "ciolaniada" PNL -USR-UDMR, argatii dlui Iohannis de la Parchetul General au decis sa ma trimita in judecata pentru un inventat abuz in serviciu. Acuzatia este ca nu am supus votului plenului Senatului solicitarea ANI de incetare a mandatului unui coleg senator", a scris, marti, pe Facebook , Tariceanu.Potrivit acestuia, procurorului care l-a anchetat "i-a fost prea greu sa citeasca si Regulamentul Senatului care prevede clar modul in care se realizeaza incetarea mandatului unui senator: solicitarea ANI este trimisa Comisiei Juridice pentru raport, raport care este inaintat Biroului Permanent al Senatului, cel care decide punerea pe ordinea de zi a plenului"."Pana la data demisiei mele din functia de Presedinte al Senatului, Comisia Juridica nu a venit cu acest raport in Biroul Permanent! Foarte simplu si clar.Ma rog, argumentele nu conteaza in vremurile astea. Doar oportunitatile politice! Ma voi apara in fata judecatorilor asa cum am facut-o si in celalalt dosar confectionat de justitia lui Iohannis! Asa cum am castigat atunci o sa castig si acum", a mai scris Tariceanu.Potrivit acestuia, insa, "stirea de azi este lupta judecatorilor si reprezentantilor societatii civile din CSM pentru a bloca proiectul de lege care da liber serviciilor de informatii sa se reintoarca in campul tactic al justitiei"."Refacerea "Binomului" este pusa la cale de mai multe luni de catre Ministrul Justitiei cu larga colaborare a Presedintelui tarii! Daca nu am avea memoria prea scurta ne-am aminti ce inseamna asta: judecarea dupa informatii si nu dupa probe. Inseamna ca judecatorii vor primi intr-un plic inchis informatii la care nu au acces nici inculpatii si nici aparatorii lor, si mai inseamna ca nu o sa mai fie nicio sansa ca sa castigam "pe bune" un proces! Inseamna incalcarea tuturor drepturilor si libertatilor noastre si reintoarcerea la o justitie politica dirijata de papusari invizibili! Astazi CSM a respins acest proiect de lege, dar el este in continuare pe ordinea de zi a Senatului, care este camera decizionala", a mai scris Tariceanu.Parchetul General a dispus, marti, trimiterea in judecata a lui Calin Popescu Tariceanu, care, in calitatea pe care a avut-o de presedinte al Senatului, nu a facut demersurile necesare pentru incetarea mandatului de senator al lui Cristian Marciu, care fusese declarat incompatibil si nu avea dreptul sa ocupe o functie publica. La randul sau, senatorul Cristian Marciu este trimis in judecata pentru uzurpare de calitatii oficiale.CITESTE SI: Doi romani din Franta, injunghiati cu salbaticie. Atacatorul, infuriat fiindca i-a auzit vorbind in romana