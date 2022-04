Tariceanu acuza, previzibil, un dosar politic

O atitudine deloc surprinzatoare a lui Calin Popescu Tariceanu, fata de solicitarea DNA de avizare a urmarii penale: seful Senatului acuza un dosar politic, multa maculatura si fenomenul telejustitiei.

"Am aflat conform obiceiului, adica fenomenul de telejustitie, care functioneaza la noi de o buna bucata de vreme, practica devenita deja uzuala, anormala si ilegala a DNA de a furniza informatii pe surse care sunt preluate pe buletinele de stiri, pe diferite suporturi media", a spus Tariceanu la Romania TV.

"Eu am serioase indoieli in privinta faptelor care ar putea sa fie in dosarul care este trimis la Senat. Cu toate ca sunt 73 de volume, ca sa impresioneze, asta inseamna 20.000 de pagini, parerea mea este ca, asa cum s-a intamplat si in dosarul precedent in care am fost acuzat si achitat, este enorm de multa maculatura. Pun acolo o hartie ca sa spuna lumea -domnule daca sunt atat de multe pagini or fi cine stie ce probe deosebite", a mai declarat Calin Popescu Tariceanu.

El a spus ca, in perioada in care a fost premier, 2005-2008, atat el, cat si secretarul general al Guvernului au primit numeroase scrisori din partea firmei Microsoft pemtru a intra in legalitate, pentru ca institutiile de stat foloseau licente Windows fara ca acestea sa fie platite.

"Si aceste scrisori ne cereau cu insistenta sa intram in legalitate, sub sanctiunea legala, mai ales dupa intrarea in UE. (...) Au fost si ambasada americana, ambasada Irlandei, apoi ambasada austriaca si, in cursul anului 2008, fara niciun fel de graba - administratia lucreaza cateodata destul de incet, ca sa nu spun si prost - se dau cateva HG, patru", a continuat Tariceanu.

El a precizat ce vizau cele patru HG: trecerea responsabilitatii gestionarii acestei probleme la Ministerul Comunicatiilor de la SGG; inventarierea licentelor folosite, "ca sa stim ce platim"; stabilirea sumei de plata; ultima era aferenta anilor 2007 sau 2008.

"Acestea sunt hotarari legale, normale, naturale, nu au reprezentat niciun fel de favoare pentru mine, din contra ne-au adus pe noi in situatia de legalitate. Aceste HG nu au fost insotite de plata vreunui leut catre firma Microsoft. Pana la finalul mandatului meu nu s-a facut plata niciunui ban, deci ar fi urmat sa fie platite. Ca sa se poata vorbi acum de o mita data de o firma pe ce? Pe niste hot legale? Nu li s-a facut celor de la Microsoft nicio favoare, puteau sa ne atace in Justitie avand in vedere intarzierea cu care s-au facut platile. Toata aceasta constructie pe care DNA vrea sa o faca pleaca de la inceput pe o premisa care e absolut ilogica", a sustinut Calin Popescu Tariceanu.

In opinia presedintelui Senatului, este vorba despre un demers politic.

Reamintim ca Biroul Permanent al Senatului va discuta, luni, solicitarea DNA referitoare la inceperea urmaririi penale in cazul presedintelui camerei superioare a Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu, acuzat de luare de mita.

