Tariceanu critica raportul MCV: E unul politic. Ne transforma intr-o tara de rangul doi

Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu considera ca "raportul MCV este dezechilibrat si unul politic, desi ar trebui sa fie unul tehnic".

"Raportul este unul dezechilibrat si unul politic. El nu ar trebui sa fie unul politic, ci unul tehnic. MCV a fost gandit sa functioneze pe o perioada limitata. Observam ca Mecanismul de Cooperare si Verificare nici nu mai este de Cooperare, ci numai de monitorizare, verificare, punere la colt a Romaniei. Transforma Romania intr-o tara de rangul doi.

Nu exista un orizont de timp si permanent tintele sunt in miscare. Acest mecanism nu este prevazut in Tratatul de aderare. Foarte multe tari europene invoca MCV, care nu este un instrument juridic cu valoare legala, pentru a impiedica aderarea la Schengen si ma astept atat de la presedinte cat si de la premier sa isi schimbe atitudinea fata de aceasta situatie care ne pune intr-o postura absolut de inferioritate. (...) Acceptam in acest fel ca Romania sa fie tratata ca o tara de mana a doua in UE", a afirmat Tariceanu, joi seara, la Antena 3.

El a precizat ca nu doreste sa intre in detaliile analizei raportului MCV si la faptul ca este mentionat in raport, pana nu il citeste "in amanuntime".

