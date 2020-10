Tariceanu: "Izolarea si carantinarea masiva au urmari in societate mult mai dramatice decat eventuala infectare a catorva dintre noi"

"Eu cred ca izolarea si carantinarea masiva au urmari in societate mult mai dramatice decat eventuala infectare a catorva dintre noi. In primul rand, distruge relatiile umane care si asa se stabilesc atat de greu. In al doilea rand, distruge economia prin introducerea panicii si scaderea consumului. Nu in ultimul rand, izolarea in case combinata cu un nivel ridicat al stresului va produce scaderi dramatice de imunitate ceea ce, in momentul in care vom iesi din case, ne va face vulnerabili la orice virus sau microb. Si asa deschidem un cerc vicios care nu se mai inchide niciodata!", a scris Tariceanu, luni, pe Facebook El sustine ca restaurantele au fost inchise "doar dintr-o ambitie a guvernantilor", pentru ca nu s-a stabilit nicaieri ca acolo au fost focare de infectie."Vad ca acum au inceput din nou cu inchideri si izolari in masa. In primul rand, cred ca au inchis HORECA doar dintr-o ambitie a guvernantilor pentru ca nu s-a stabilit nicaieri ca acolo au fost focare de infectie. Si chiar daca ar fi fost un loc sau doua, nu inchizi 20.000 de mici restaurante si cafenele si lasi pe drumuri sute de mii de oameni, ci iei masuri acolo unde s-a intamplat! In al doilea rand, izolarea nu trebuie facuta pentru oameni sanatosi, ci pentru cei pozitivi. Carantinarea sau izolarea la gramada nu este doar o incalcare a drepturilor noastre, dar este si o crima impotriva economiei si vietii sociale", a adaugat Tariceanu.Potrivit lui Tariceanu, masurile de izolare la gramada sunt luate pentru ca Iohannis si Orban refuza varianta normala - testarea masiva si constanta."Testand continuu poti sa identifici persoanele pozitive. Poti sa le izolezi pe ele si contactii lor, nu toata comunitatea. Ganditi-va ca traiti intr-o localitate de 1.000 de locuitori si intr-una dintre locuintele din aceasta comunitate se descopera 3-4 pozitivi. Adica o familie. Conform regulamentelor impuse de guvernanti se izoleaza tot satul! Nu pot fi carantinati doar ei si cei care au fost contacte sa fie testati?", sustine Tariceanu.