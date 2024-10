Tariceanu l-a luat la rost pe ministrul de Externe al Finlandei si vorbeste despre interese straine, teroare comunista si abuzuri ale DNA

Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, al carui proces pentru marturie mincinoasa incepe pe 14 martie, l-a criticat pe ministrul de Externe al Finlandei, Timo Soini, precizand ca afirmatia acestuia ca actiunile recente ale guvernului roman provoaca o serioasa ingrijorare cu privire la directia evolutiei Romaniei nu au nicio legatura cu ceea ce se intampla in tara.

"Ministrul de Externe al Finlandei Timo Soini a cazut in capcana dezinformarilor care au fost raspandite in spatiul european cu privire la deciziile Guvernului Romaniei. De la inaltimea functiei pe care o ocupa si avand in vedere ca reprezinta statul finlandez, unul in care respectarea drepturilor cetatenilor, precum si o legislatie corecta, reprezinta principii fundamentale, ma asteptam la o reactie mult mai ponderata bazata pe adevaruri si nu pe minciuni. Afirmatiile ministrului finlandez nu au nicio legatura cu ceea ce se intampla in Romania", scrie Tariceanu pe Facebook.

Presedintele Senatului a tinut sa apere actiunile Guvernului Grindeanu, care au provocat cele mai mari manifestatii de strada de dupa decembrie 1989, spunand ca "Romania are o serie de probleme structurale ce tin de functionarea justitiei, lucruri pe care Guvernul a incercat sa le indrepte. Avem cele mai multe procese pierdute la CEDO, supraaaglomerare in inchisori si decizii ale CCR cu privire la Codul penal si Codul de procedura penala, care trebuiau obligatoriu puse in aplicare".

Calin Popescu-Tariceanu a mai precizat ca "Romania detine un record unic cu peste 2.000 de dosare de ancheta ale DNA pentru acuzatia de abuz in serviciu, lucru nemaiintalnit in alt colt al Europei, cu atat mai putin in Finlanda. Poate cu aceasta ocazie o sa afle despre abuzul de putere al unor autoritati care reprezinta tot o forma de coruptie".

Seful Senatului, care este inculpat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, considera ca DNA este una dintre insitutiile "care au comis numeroase abuzuri asupra cetatenilor, incalcand drepturile si libertatile acestora".

Mai mult, Tariceanu a insinuat ca protestele din Romania au in spate "dezinformarea si diverse interese politice, autohtone sau nu".

"In privinta abuzului in serviciu solutia nu este nici dezincriminarea, dar nici recurgerea la stilul si practica anilor de teroare comunista din anii 50-60, ci alinierea strict la practica tarilor occidentale care au mai multa experienta in acest domeniu", i-a mai raspuns Tariceanu lui Timo Soini, despre ca a tinut sa precizeze ca este "liderul unui partid cu valente nationaliste si populiste".

Reactia lui Tariceanu vine dupa ce ministrul de externe al Finlandei si-a exprimat ingrijorarea fata de masurile luate de Guvernul Grindeanu, care tintesc dezincriminarea coruptiei si care au scos in strada sute de mii de oameni.

"Actiunile recente ale guvernului roman provoaca o serioasa ingrijorare cu privire la directia evolutiei Romaniei. (...) Este contrar intereselor Romaniei faptul ca noul guvern a inceput sa faca pasi inapoi si a cautat sa dezmembreze legislatia referitoare la coruptie", a scris Timo Soini, raspunzand la o scrisoare primita din Romania in care ii erau semnalate aceste probleme.

Dezincriminarea coruptiei prin OUG 13 a fost criticata si de celelalte ambasade occidentale, care au adoptat si o pozitie comuna, pe 1 februarie, intr-un document semnat de reprezentantii SUA, Germaniei, Frantei, Canadei, Belgiei si Olandei in Romania.

"Noi, partenerii internationali si aliatii Romaniei, ne exprimam profunda ingrijorare referitor la actiunile Guvernului Romaniei din noaptea de 31 ianuarie 2017, care au subminat progresele Romaniei in ceea ce priveste statul de drept si lupta impotriva coruptiei din ultimii zece ani", se arata in documentul redactat in limba engleza.

Presedintele Senatului nu a ezitat nici la vremea respectiva sa-i atace si pe acestia:

"Cei care sunt acreditati ambasadori la Bucuresti de ani de zile in mometul asta nu pot sa recunoasca ca au stat degeaba la Bucuresti si ca au inchis ochii si ca nu vad ca sunt institutii care functioneaza in afara cadrului legal si constitutional si care afecteza drepturile si libertatile cetatenilor, care nu ar fi admise in alt locuri din Uninea Europeana, dar in Romania sunt perfect tolerabile", a raspuns Tariceanu, la Antena3.

V.D.

