Tariceanu neaga cele scrise de Sputnik: Nu vreau iesirea din UE, dar sa nu fim tratati ca o tara de mana a doua

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a dezmintit ca ar fi cerut iesirea din Uniunea Europeana, asa cum relatase agentia Sputnik, insa a tinut sa precizeze ca nu vrea ca Romania sa fi tratata ca o tara "de mana a doua".

"Romania trebuie sa fie un membru puternic al Uniunii Europene. Vreau sa resping manipularile care au aparut in anumite publicatii ca as sustine un Romexit.

Va spun ce sustin: sa fim un membru respectat, fara un MCV cu o tinta mobila, regulile care se aplica cetatenilor europeni pe piata muncii sa se aplice si cetatenilor romani, sa ne putem aloca resursele pentru dezvoltare in functie de interesele proprii, sa nu fim considerati ca piata de desfacere si furnizori de mana de lucru ieftina, companiile straine sa aiba un comportament fiscal onest, s.a.m.d. E prea mult? Va las sa judecati.

Eu nu pot accepta sa fim tratati ca o tara de mana a doua", a scris pe Facebook Calin Popescu Tariceanu.

Acesta s-a declarat "pro-european convins", adaugand ca "Romania face parte din randul celor mai inaintate democratii liberale si romanii sunt in situatia sa beneficieze de avantajele unui spatiu de libertate si prosperitate cu adevarat unic in lume".

Copresedintele ALDE a tinut sa faca precizari suplimentare cu privire la declaratia sa in care ar fi facut aluzie la un asa-zis "Romexit".

"Acum am inteles mai bine de ce Marea Britanie a ajuns la situatia de a alege Brexit-ul: pentru ca si-au dat seama ca deciziile cele mai importante in loc sa fie luate in parlamentul britanic sunt luate la Bruxelles de functionari europeni care nu au nicio legitimitate.

Si britanicii, care sunt un popor cu istorie, cu demnitate, curaj, care au luptat in razboaie, au cladit un imperiu mondial, au acest comportament de orgoliu si pana la urma de responsabilitate a propriului lor destin si au luat aceasta decizie pe care noi nu putem in fond nici sa o criticam, nici sa o aprobam. Este problema lor, putem numai sa o analizam.

Am facut aceasta analiza prin prisma acestui fapt, si anume ca isi cunosc interesul national.

Sunt convins ca si Romania isi are propriile interese nationale si este o tara suverana. Vreau ca celelalte tari membre UE sa ne respecte pentru ca si noi ii respectam", a subliniat Tariceanu.

Acuzatiile acestuia la adresa Uniunii Europene intr-o emisiune de televiziune au fost imediat preluate de portalul sputnik.md, care a publicat un articol sub titlul "Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, saluta BREXIT si face aluzii la un posibil ROMEXIT".

F.N.