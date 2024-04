Tariceanu nu exclude eventualitatea ca Guvernul sa atace la CCR dosarul Belina

Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, nu a exclus posibilitatea ca Executivul sa conteste la Curtea Constitutionala deschiderea dosarului Belina in care sunt vizate vicepremierul Sevil Shhaideh si Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene.

Intrebat de un jurnalist daca exista posibilitatea ca ministrul Justitiei, in numele Guvernului, sa atace dosarul Belina la CCR, presedintele Senatului a raspuns: "Nu ministrul Justitiei are dreptul... Sesizarea poate sa fie facuta de primul ministru (sic!) in numele Guvernului sau de presedintii Camerelor."

Chestionat in continuare daca s-a decis cine va face sesizarea CCR, Tariceanu s-a marginit sa spuna "Eu nu fac parte din Guvern".

Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, intrebat daca ancheta DNA in cazul Shhaideh-Plumb este similara celei privind OUG 13, ca in BPN s-au adus argumente privind asemanarea, el aratand ca trebuie analizat daca exista elementele unui posibil conflict constitutional intre Guvern si DNA.

"Am vorbit si azi, am spus si eu, si domnul Tariceanu - poate si Guvernul, nu stiu - trebuie analizat daca situatia actuala poate constitui elementele unui conflict juridic de natura constitutionala intre doua puteri ale statului. Nu stiu la ora asta, nici domnul Tariceanu nu stie. Domnul Tudorel Toader cred ca va trebui sa aiba un punct de vedere in sensul acesta, daca va veni din partea Guvernului. Si noi o sa ne consultam cu specialistii cu care ne consultam in astfel de situatii", a adaugat Dragnea, intrebat despre posibilitatea sesizarii CCR in aceasta speta.

CCR a admis existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre DNA si Guvern, la sesizarea presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, in speta anchetarii OUG 13.

Dragnea si Tariceanu s-au mai plans la CCR si de faptul ca Laura Codruta Kovesi si Augustin Lazar au sfidat cererile comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, iar marti, CCR a amanat luarea unei decizii pentru saptamana viitoare.