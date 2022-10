Tariceanu spune ca a fost interceptat pe mandat de siguranta nationala (Video)

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti ca a fost interceptat, in 2015, pe mandat de siguranta nationala.

"Am fost astazi la Inalta Curte, am stat si am asteptat indelung pe culoare, s-a dat un nou termen pentru ca in dosar sunt probleme legate de modul in care au intocmit dosarul procurorii. E vorba de, haideti sa spunem, legalitatea si regularitatea probelor, nu pot sa intru in mai multe detalii, interceptarile", a spus Tariceanu.

El a adaugat ca a fost interceptat de SRI pe mandat de siguranta nationala in timp ce vorbea la telefon cu fostul sau consilier.

"Vorbeam cu Silberstein (Tal Silberstein - n. red.) la telefon, el nu era nimic, nu era suspectat de nimic. In 2015 se intampla asta. Una din acuzatii este ca am mintit cand am fost intrebat de natura relatiei cu Silberstein. M-au intrebat care era natura relatiei, 'va vedeati des, discutati des'? Eu am spus: 'sporadic'. Zice 'pai cum sporadic, ca uitati avem inregistrari si se dovedeste ca doua luni la rand ati vorbit o data intr-o luna, o data intr-o luna'. Si ce-am a vorbit? 'Salut', venise la Bucuresti, el a fost consilierul meu in perioada cand eram prim ministru, si discutia e in felul urmator: 'Buna ziua! Buna ziua! Ce faci? Sunt la Bucuresti. A, ce bine!'

Ma intreaba 'ce faceti, aveti timp sa bem o cafea'? 'Da', ii spun eu, cu placere, 'luni ne vedem la o cafea'. Luni vorbim din nou si eu ii spun 'imi pare rau, nu mai putem sa ne intalnim, ca sunt ocupat, mai vorbim peste o luna'. Si spune 'nu erau sporadice, asta inseamna ca era o legatura care era intretinuta consistent'", a mai mentionat seful Senatului.

El a adaugat ca urmarirea penala impotriva sa a inceput inainte sa fie oficial declansata.

"Au inceput sa ma inregistreze, m-au chemat anul acesta 'ca martor' ca sa imi foloseasca depozitia ca martor, sa o coreleze eventual cu inregistrarile, chiar daca nu au niciun fel de suport si dupa aceea sa ma transforme in acuzat", a subliniat Tariceanu.

DNA Brasov a inceput urmarirea penala pe numele lui Calin Popescu Tariceanu in luna mai a acestui an, pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului.

Procurorii au luat aceasta masura in legatura cu declaratiile date de Tariceanu ca martor in dosarul retrocedarii unei suprafete din padurea Snagov si a fermei Baneasa, in care sunt trimisi in judecata Paul de Romania, Remus Truica, Tal Silberstein si Dan Andronic.

DNA il acuza pe Tariceanu ca ar fi mintit sub juramant cand a dat declaratii in acest dosar, la jumatatea lunii aprilie 2016.

