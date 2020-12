Calin Popescu Tariceanu, trimis in judecata pentru abuz in serviciu si complicitate la uzurpare de calitati oficiale

Acuzatiile au legatura cu mandatul senatorului PSD de Giurgiu, Cristian Marciu, care se afla in incompatibilitate. In acelasi dosar, Cristian Marciu a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de uzurpare de calitati oficiale.Potrivit procurorilor Parchetului General, Cristian Marciu se afla in stare de incompatibilitate cu functia de senator (avea interdictia de a mai ocupa o functie sau o demnitate publica timp de 3 ani de la data de 4 martie 2015 cand a ramas definitiva si irevocabila decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal).Parlamentarul ar fi folosit fara drept, din data de 11 decembrie 2016 pana in prezent, calitatea oficiala de senator in actuala legislatura a Parlamentului Romaniei."In aceasta calitate a indeplinit acte care implica exercitiul autoritatii de stat, a participat la sedintele Senatului, a facut parte din comisii permanente si speciale ale Senatului, a avut initiative legislative, a votat proiecte de acte normative, a adresat intrebari si interpelari etc.)," acuza procurorii.Fata de Calin Popescu Tariceanu, procurorii au retinut ca acesta, in perioada 2 martie 2017 - 2 septembrie 2019, in exercitarea atributiilor de serviciu specifice unei functii de conducere in cadrul Senatului Romaniei, prin neindeplinirea actelor vizand constatarea incetarii mandatului de senator al primului inculpat si nesupunerea votului Plenului Senatului a adoptarii unei hotarari de vacantare a locului de senator in cauza, "a cauzat vatamarea drepturilor persoanei care, in urma alegerilor parlamentare din data de 11 decembrie 2016 a ocupat pe buletinul de vot pentru functia de senator pozitia urmatoare.""De asemenea, prin neindeplinirea obligatiilor legale sus-mentionate, l-a ajutat pe primul inculpat sa foloseasca fara drept calitatea oficiala de senator ce implica exercitiul autoritatii de stat, urmata de indeplinirea actelor legate de aceasta calitate," acuza Parchetul General.Procurorii precizeaza ca rechizitoriul impreuna cu dosarul cauzei au fost trimise Inaltei Curti de Casatie si Justitie, spre competenta solutionare.