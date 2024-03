FMI: Planul lui Tariceanu - oferta electorala, nu strategie anti-criza

"Planul bine articulat de crestere economica si a locurilor de munca", prezentat de Calin Popescu Tariceanu ca o strategie viabila pe timp de criza, este doar o oferta electorala, sustine Juan Jose Fernandez Ansola, reprezentantul regional al Fondului Monetar International pentru Romania si Bulgaria.

Oficialul FMI l-a acuzat pe premierul Romaniei ca nu a specificat sursele de finantare pentru sustinerea acestui plan, a carui valoare totala urmeaza sa se ridice la 10 miliarde euro.

Desi toate schemele prezentate au primit deja acordul UE, dupa cum a declarat Tariceanu, reprezentantul FMI considera ca punerea in practica a acestui plan va adanci deficitul bugetar peste 3%.

"In conditiile actuale ce trebuie sa stim este << Ok, veti face asta, veti reduce anumite taxe si dupa aceea veti face mai putin din ce? Ce veti face cu partea de cheltuieli si cu partea de venituri pentru a compensa masurile si sa mentineti deficitul bugetar >>. Uitandu-ma la planul de cheltuieli si venituri se pare ca 2,3 % este prea putin. Probabil ca va fi mai mult de atat. Ar putea trece de 3% daca planul fiscal si planul de cheltuieli sunt pastrate", a spus Ansola, citat de The Money Channel.

Ads

In viziunea reprezentatului FMI, o startegie de criza, spre deosebire de o oferta electorala, trebuia sa aminteasca si de o revizuire a planului de cheltuieli pe 2009 din partea Guvernului, precum si de un plan de prioritati pe anul viitor in conditiile scumpirii finantarilor externe.

Programul propus de primul-ministru prevede scaderea CAS-ului cu inca 10 puncte procentuale, contributiile de asigurari sociale urmand sa ajunga astfel la 30%, dupa ce in urma cu patru ani ponderea acestora era de 49,75%.

Incepand cu 1 ianuarie, Tariceanu a promis ca va acorda un premiu fiscal de 5% din valoarea impozitelor datorate tuturor contribuabililor care isi platesc darile la timp. In acelasi timp, Executivul va stimula cu 1.000 de euro fiecare loc de munca nou creat pentru care se angajeaza persoane care si-au pierdut slujba de mai mult de 3 luni.

Programul de crestere economica si locuri de munca se adreseaza si fermierilor, agriculturii, Guvernul urmand sa suplimenteze cu 500 de milioane de euro cheltuielile de investitii in agricultura prin Programul Fermierul.

Potrivit estimarilor facute de Tariceanu, toate aceste masuri vor conduce la aparitia directa a unui numar de 20-25.000 noi locuri de munca, la care ar trebui sa se adauge alte 60-75.000 de locuri de munca in industriile de pe orizontala.

Citeste mai jos, in format PDF, intregul "Plan de crestere de locuri de munca si crestere economica" propus de Calin Popescu Tariceanu

Ads