Lider PNL: Migrari apareau si fara "disidenta" lui Tariceanu

Liderul PNL Arges, senatorul Ion Popa, spune ca nu stie sa fie plecari spre partidul pe care fostul premier si lider liberal Calin Popescu Tariceanu a anuntat ca il formeaza dupa plecarea din PNL, dar ca oricum ar fi plecat cativa oameni, cei care raman cu puterea de fiecare data cand se schimba guvernarea.

"E greu de comentat intentia domnului Tariceanu. La experienta dansului, la pozitiile care le-a ocupat, e greu sa explici o asemenea actiune. Eu nu neaparat ca sunt un om foarte disciplinat, indiferent de ce se intampla in jurul meu, dar sunt un om care respecta niste reguli, iar PNL functioneaza dupa niste reguli. In momentul in care s-au luat decizii statutare, cu majoritati statutare, obligatia mea e sa le respect si sa-mi respect seful de partid.

Nu stiu daca sunt oameni care vor pleca, dar migrari de genul asta ar fi aparut si daca nu exista aceasta disidenta in PNL. De regula, primarii pleaca la putere, cum se procedeaza. Eu la Arges sunt convins ca o sa-i tin uniti pe liberali", a spus Popa pentru Ziare.com

El a spus ca, desi au aparut zvonuri privind plecarea sa, nu e niciun strop de adevar in acestea.

"Sunt zvonuri, nu sunt adevarate. Probabil ca acum o sa inceapa o campanie de dezinformare. Ca in orice disputa, aceste campanii sunt foarte folosite pentru a destabiliza, a crea influenta. Eu nu plec din Partidul National Liberal", a precizat Popa.

Tariceanu isi face partid: Candidez si la presedintie, sunt convins ca-l voi invinge pe Antonescu

Fostul premier Calin Popescu Tariceanu a anuntat, miercuri seara, ca isi face o noua formatiune politica, in aceeasi zi in care si-a anuntat demisia din PNL, partid pe care l-a condus.

"Da, ma intereseaza (Presedintia - n.red.). Anunt maine (joi - n.red.) ca infiintez o noua formatiune politica, vreau sa aducem oameni noi, tineri, cu competenta si cu care sa dam un suflu nou USL-ului... si putem sa ne gandim si la candidatura la alegerile prezidentiale. Sunt convins ca il voi invinge pe Crin Antonescu in turul 2", a spus Tariceanu la Antena 3.

Deocamdata, doar 2 membri PNL au anuntat ca il vor urma pe Tariceanu - senatorul Sorin Iliesiu, proaspat demisionar din partid, si deputatul Titi Holban.

