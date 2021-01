Procurorii DNA au pus sechestru asigurator pe imobilele lui Calin Popescu Tariceanu, acuzat ca ar fi luat mita 800.000 de dolari

Trei dosare, reunite

"Suspectul Popescu-Tariceanu Calin Constantin Anton, in calitate de prim ministru, ar fi primit, in mod indirect, in perioada 2007-2008, de la reprezentantii unei companii austriece, foloase materiale in valoare de 800.000 dolari, constand in plata unor servicii de consultanta," anunta DNA In schimb, acesta si-ar fi exercitat atributiile astfel incat sa fie adoptate o serie de hotarari de guvern in favoarea companiei.Suma de 800.000 de dolari, reprezentand un comision din valoarea platilor facute de statul roman catre companie, ar fi fost folosita in beneficiul demnitarului, pentru acoperirea unor cheltuieli de campanie electorala, fiind transferata in baza unor contracte fictive incheiate cu mai multe companii off-shore."Prezentul dosar a fost constituit in anul 2018, in urma reunirii a trei dosare penale, dintre care unul a fost preluat de procurorii D.N.A la cererea autoritatilor judiciare austriece," precizeaza DNA.Dupa respingerea, la data de 3 iunie 2019, a cererii initiale de incuviintare a urmaririi penale de catre Senat (institutie investita cu solutionarea avand in vedere calitatea de senator a lui Popescu-Tariceanu Calin Constantin Anton la acea data), procurorii au efectuat, in acelasi dosar, acte de urmarire penala cu privire la fapte si alte persoane."Ca urmare a administrarii unor probe suplimentare, au rezultat elemente de noutate care au conturat starea de fapt mai sus mentionata cu referire la fostul demnitar.Suspectului i s-a adus la cunostinta calitatea procesuala in conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedura penala," precizeaza DNA.Procurorii mai arata ca in vederea confiscarii obiectului infractiunii de luare de mita, in cauza s-a dispus sechestru asigurator pe bunuri imobile apartinand lui Calin Popescu-Tariceanu, pana la concurenta sumei de 800.000 USD , echivalent in lei - 3.204.640 lei.