Invataturile armistitiului de la Justitie

Razboiul de la Justitie pare sa fi luat o pauza odata cu preluarea acestui portofoliu de catre Catalin Marian Predoiu. Premierul a pus cel mai fierbinte cartof al cabinetului sau in mainile unui tanar avocat de 39 de ani, titular al unui CV profesional exceptional. Presedintele nu numai ca a semnat rapid decretul de numire in functie, dar a si tinut un discurs cum nu mai credeam ca poate rosti Traian Basescu la numirea unui ministru liberal: "Am toata increderea in dvs, ma bucur ca sunteti tanar si cu un CV impresionant. Si nu numai tipul de CV care este facut sa umple pagini, ci un CV care este acoperit in recunoastere profesionala".

Mai mult decat atat, presedintele a tinut sa spulbere indoieli exprimate inclusiv de Emil Boc, indoieli iscate de faptul ca firma de avocatura la care este asociat Catalin Predoiu are relatii contractuale cu Rompeterol, de pe vremea cand aceasta companie ii apartinea lui Dinu Patriciu: "Speculatiile ce deja au inceput, ca ati fi fost implicat intr-un dosar sau altul, sunt speculatii ce nu au acoperire in legaturi care sa pericliteze activitatea dvs in calitate de ministru al Justitiei(...)Un avocat pe comercial poate reprezenta pe oricine: azi pe mine, maine pe domnul ministru Tariceanu". Toata ceremonia, parca decupata din cele mai bune vremuri ale Aliantei DA, s-a incheiat cu o discutie aparent cordiala in biroul presedintelui, la care au fost invitati Calin Popescu Tariceanu, Catalin Predoiu si Teodor Melescanu.

Razboi pe miza marunta

Am privit, ne-am frecat la ochi si tot nu ne-a venit sa credem. Adica una dintre cele mai aprige crize dintre palate avea de fapt o rezolvare atat de simpla? Adica tot balamucul pe care romanii l-au privit saptamani la televizor n-a fost decat un exercitiu de orgoliu? Se ne amintim: refuzul repetat al premierului de a discuta subiectul Norica Nicolai la Cotroceni sau macar la telefon cu Traian Basescu, dezvaluirea mapei profesionale a nominalizatei, incordarea muschilor liberali, victimizarea Noricai Nicolai, actiunea la Curtea Constitutionala, aiureala cu mutarea lui Teodor Melescanu de la Aparare la Justitie spre stupoarea si enervarea partenerilor din NATO, presiunile pentru restructurarea guvernului.

Toate au fost, intelegem acum, episoade incendiare ale unui circ inutil. Un pic de luciditate si o discutie de cateva minute, evitate pana la limita expirarii interimatului de la Justitie, au demostrat ca premierul poate gasi, daca vrea, o solutie pe placul presedintelui, iar presedintele nu respinge ab initio orice propunere a premierului. Traian Basescu poate asta a si vrut sa demonstreze viclean prin jovialitatea si bunavointa aproape ostentative cu care l-a primit pe noul ministru. Cert este ca am avut inca o dovada cat de mici sunt mizele pe care se face politica din Romania. O tara intreaga a resimtit incercarile de forta ale grupului dur din conducerea PNL de a o impune pe Norica Nicolai la Justitie cu orice pret.

De altfel, Calin Popescu Tariceanu a trimis nominalizarea lui Catalin Predoiu la Cotroceni fara sa fi avut acordul Biroului Politic care se intruneste abia luni, cand ar putea iesi cu scantei. Deja Ludovic Orban, altfel extrem de locvace pe orice tema, a refuzat sec orice comentariu pe subiectul Predoiu, in vreme ce Radu Stroe, care a pierdut astfel nominalizarea la Aparare, s-a declarat uluit de numirea tanarului avocat. Singurul cu siguranta fericit este Teodor Melescanu, care a scapat de beleaua Justitiei si ramane linistit cu portofoliul sau. E posibil ca BPN-ul sa nu-i ierte usor lui Tariceanu ca l-a multumit pe presedinte tocmai cand putea sa-i vare pe gat orice varianta, imposibil de refuzat potrivit recentei decizii a Curtii Constitutionale.

Misiune imposibila

De partea cealalta, in afara de orgoliul tineretii nu vad vreun alt motiv pentru care Catalin Predoiu a acceptat portofoliul Justitei. Paraseste temporar o cariera stralucitoare de avocat pentru o misiune imposibila din care nu prea are cum sa iasa bine. Daca va face reforma si anticoruptie dupa cum cere Comisia Europeana va starni, incepand cu propiul partid, o reactie adversa cumplita pe care a experimentat-o deja Monica Macovei. Daca, dimpotriva, va continua "opera" lui Chiuariu isi va incheia scurtul mandat cu pete imense de imagine.

Doua teste imense il asteapta in vara cand va aparea raportul Comisiei Europene pe Justitie si apoi ii va inainta presedintelui propunerea pentru viitoarea conducere a DNA, loc spre care actualul cabinet nu priveste cu prea multa simpatie. Situatia lui este cu atat mai grea cu cat nu este un nume in partid si, desi membru PNL din 1991, nu prea pare sa aiba o experienta politica solida. In plus, va naviga pe o mare extrem de agitata, in conditii de campanie electorala. Este foarte posibil ca cele mai dure strambe sa-i vina chiar dinspre aripa liberala care ar fi vrut-o inscaunata la Justitie pe Norica Nicolai si care a cazut in ridicol dupa rezolvarea miraculoasa a situatiei prin solutia Predoiu.

Sa fim insa optimisti! Detasarea politica i-ar putea fi de folos noului ministru. Bazandu-se pe principiile izvorate din profesionalism, acesta ar putea ignora comandamentele obscure care functioneaza doar pentru politicienii verosi. Reusita lui Dacian Ciolos ar fi un argument, invocat de altfel si de Traian Basescu, insa, trebuie sa recunoastem, incarcatura de la Agricultura nu se compara cu cea de la Justitie.

Despre probitatea noului ministru, cel putin deocamdata, numai de bine. Este, intr-adevar, stupid sa-i reprosezi relatiile profesionale cu o firma sau o persoana, cata vreme ele au fost in limita legii. Si totusi, intr-o tara guvernata de mici si mari complicitati, poate ar fi fost mai relaxant ca ministrul Justitiei sa nu fi avut nicio relatie cu oameni de afaceri sau politici controversati.

Faptul ca si propunerea respinsa, si cea acceptata au avut tangente cu Dinu Patriciu nu reprezinta o culpa in sine, dar poate provoca o strangere de inima. Chiar toate drumurile duc intr-un fel sau altul la Patriciu?

Sa nu fim insa carcotasi si sa ne bucuram de linistea temporara de pe frontul Justitei. Ceva imi spune ca nu va dura, indiferent de calea pe care o va alege Catalin Predoiu.

