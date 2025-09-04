Măsurile anunțate de ministrul Energiei Bogdan Ivan care ar reduce prețului energiei electrice și ar scădea facturile. Ce înseamnă preț dinamic VIDEO

Ministrul Energiei a anunțat joi, 4 septembrie, măsuri pentru reducerea prețului energiei electrice, ajuns unul dintre cele mai mari din UE. Ministrul a precizat că doar 51% din factura achitată de consumatori reflectă costul energiei active, restul fiind tarife de transport și distribuție, taxe și accize.

„A fost adoptat memorandumul cu tema reforma pieței de energie pe termen scurt pentru a avea prețuri corecte la consumatorii finali. Vorbim despre un proces amplu de discuții, negocieri, în care am căutat o variantă de măsuri pentru reducerea prețurilor la consumatorul final. Am ajuns în urma cu două luni de zile, când schema de compensare a ajuns la final, la creșterea prețurilor facturilor. România a ajuns să aibă unul dintre cele mai mari prețuri pentru energie din UE, în urma unei serii de măsuri luate în ultimii zece ani”, a declarat Ivan.

Potrivit ministrului, principalele direcții de intervenție sunt:

- Operaționalizarea mecanismului Market Maker, menit să asigure lichiditatea pieței și să faciliteze tranzacțiile pe termen lung, ceea ce ar putea genera o corecție structurală a prețurilor;

Ads

- Introducerea garanțiilor ferme în contractele de energie, pentru reducerea riscului de contrapartidă și creșterea încrederii în piața angro;

- Tarife dinamice pentru consumatori, care să redistribuie cererea și să stimuleze utilizarea energiei în intervalele cu prețuri reduse;

- Mecanism unic de achiziție pentru operatorii de distribuție, având potențialul de a diminua cu până la 25% costurile incluse în factura finală;

- Unificarea programelor de eficiență energetică sub coordonarea Ministerului Energiei, pentru o implementare mai rapidă și integrată.

Potrivit ministrului, în contextul tranziției energetice și al creșterii ponderii regenerabilelor, România trebuie să accelereze implementarea tarifelor dinamice, în linie cu recomandările Comisiei Europene și Eurelectric.

„Astfel, similar altor piețe de energie electrică din UE (ex: UK, Italia, Franța, Estonia & Țările Baltice), odată cu schimbarea comportamentului de consum-producție la nivel macro, România trebuie să încurajeze adaptarea consumului la nivelul consumatorului final în linie cu producția internă de energie (pentru a atenua exportul de energie la preț mic și importul la preț mare). Analizând datele statistice, observăm că 16% din totalul locurilor de consum casnic înregistrează 43% din totalul consumului de energie electrică (consum > 250 kWh/lună)”, a declarat Bogdan Ivan.

Ads

Bogdan Ivan a anunțat că România a inițiat negocieri la nivel european pentru amânarea închiderii centralelor pe cărbune din 2026 până în 2030.

Ministerul estimează că aplicarea măsurilor va contribui nu doar la scăderea treptată a facturilor pentru consumatori, ci și la crearea unui cadru de tranzacționare mai predictibil, cu beneficii directe asupra volumului și structurii investițiilor în sectorul energetic.

Ivan a anunțat că românii o să simtă un preț mai mic la facturile de curent electric.

„După o discuție clară pot spune că avem un operator care vine cu ofertă cu 1 leu / kW, iar ceilalți veneau cu 1,5 lei. Am văzut mai multe scăderi. Avem trei operatori care au scăzut sub 1,30 lei. Au înțeles mesajul Guvernului. Avem nevoie și ca unele companii care au făcut profituri serioase să susțină țara. Sunt măsuri voluntare pe care le-au făcut. Am văzut o tendință de scădere, care se va vedea la facturi”, a spus ministrul.

De asemenea, oficialul de la energie a explicat ponderea prețului la energie în produsele de pe raft.

Ads

„Dacă în 2019 ponderea prețului energiei în orice produs era de 2-3%, azi e în jur de 10%. Înseamnă o creștere de cinci ori a prețului la raft. Am avut o discuție cu domnul președinte Nicușor Dan. Urmează să transmit și către Consiliului de Securitate a României situația din energie”, a mai dat asigurări ministrul.

Preț dinamic

Consumatorii vor putea beneficia de energie mai ieftină în anumite ore ale zilei prin introducerea prețurilor dinamice, care vor avea maxim 1 leu dimineața, 80 bani la amiază și 1,4 lei seara, a anunțat ministru. Bogdan Ivan detaliază un mecanism complex prin care consumatorii ar putea beneficia de tarife diferite pe intervale orare.

„Poți să ai o ofertă cu 3 intervale orare. În intervalul 6-10 dimineața să ai un preț maxim de 1 leu, în intervalul 10-18 să ai 80 de bani, în intervalul 18-20 să ai 1 leu și 40, când energia este cea mai scumpă”, exemplifică ministrul.

Sistemul s-ar baza pe diferențele mari de preț pe piața de tranzacționare. În timpul verii, ziua prețul poate fi de 10 lei pe megawatt, în timp ce seara poate ajunge la 4.000 lei pe megawatt.

Ministrul a dat exemplul concret al aerului condiționat:

„În clipa în care aerul condiționat ți-l lași pornit când ajungi la ora 4, vrei să ai în casă 20 de grade. Pe acel interval ai avut un cost infim al energiei electrice, evident că acea temperatură de 20 de grade se păstrează încă vreo câteva ore. Dar dacă ajungi acasă la 17:00 cu 30 de grade în casă - te obligă să folosești energia când aceasta este mai scumpă”, explică ministrul.

Ads