Canada i-a cerut scuze lui Trump, pentru a scăpa de creșterea tarifelor. De ce se simțise jignit președintele SUA

Autor: Maria Mora
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 09:28
Premierul canadian Mark Carmey și președintele SUA, DOnald Trump/FOTO:X@MarcNixon24

Prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat, sâmbătă, 1 noiembrie, că i-a prezentat scuze faţă de Donald Trump după difuzarea unui spot publicitar anti-protecţionist de către statul Ontario, în marja summitului APEC.

„I-am prezentat scuze preşedintelui. Preşedintele s-a simţit jignit”, a declarat Carney jurnaliştilor în oraşul sud-coreean Gyeongju, adăugând că negocierile comerciale vor fi reluate când Statele Unite vor fi „pregătite”.

Trump a impus tarife de supărare

Preşedintele Donald Trump a anunţat joi, 23 octombrie, pe reţelele sociale că întrerupe „toate negocierile comerciale” cu Canada din cauza unui spot publicitar apărut la televiziune care se poziţionează împotriva tarifelor americane. Trump a numit această campanie un „comportament scandalos” menit să influenţeze deciziile instanţelor americane.

„Fundaţia Ronald Reagan tocmai a anunţat că Canada a utilizat în mod fraudulos o reclamă, care este FALSĂ, în care Ronald Reagan vorbeşte negativ despre tarife”, a scris Donald Trump.

„Reclama a costat 75.000 de dolari. Au făcut acest lucru doar pentru a interfera cu decizia Curţii Supreme a SUA şi a altor instanţe”, a afirmat preşedintele american. „TARIFELE SUNT FOARTE IMPORTANTE PENTRU SECURITATEA NAŢIONALĂ ŞI ECONOMIA SUA. Având în vedere comportamentul lor scandalos, TOATE NEGOCIERILE COMERCIALE CU CANADA ÎNCETEAZĂ DIN ACEST MOMENT” - a anunţat Trump.

Reclama canadiană, achiziţionată de guvernul provinciei Ontario şi difuzată pe principalele reţele de televiziune din SUA, conţinea fragmente dintr-un discurs în care Reagan critica tarifele vamale. Reclama îl cita pe Reagan, care spunea că tarifele vamale afectează „toţi lucrătorii şi consumatorii americani” şi „declanşează războaie comerciale aprige”.

#tarife SUA, #tarife canada, #Donald Trump, #Mark Carney, #premier canada, #presedinte SUA, #reclama ontario, #ronald reagan , #Canada
