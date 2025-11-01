Canada i-a cerut scuze lui Trump, pentru a scăpa de creșterea tarifelor. De ce se simțise jignit președintele SUA

Prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat, sâmbătă, 1 noiembrie, că i-a prezentat scuze faţă de Donald Trump după difuzarea unui spot publicitar anti-protecţionist de către statul Ontario, în marja summitului APEC.

„I-am prezentat scuze preşedintelui. Preşedintele s-a simţit jignit”, a declarat Carney jurnaliştilor în oraşul sud-coreean Gyeongju, adăugând că negocierile comerciale vor fi reluate când Statele Unite vor fi „pregătite”.

Trump a impus tarife de supărare

Preşedintele Donald Trump a anunţat joi, 23 octombrie, pe reţelele sociale că întrerupe „toate negocierile comerciale” cu Canada din cauza unui spot publicitar apărut la televiziune care se poziţionează împotriva tarifelor americane. Trump a numit această campanie un „comportament scandalos” menit să influenţeze deciziile instanţelor americane.

„Fundaţia Ronald Reagan tocmai a anunţat că Canada a utilizat în mod fraudulos o reclamă, care este FALSĂ, în care Ronald Reagan vorbeşte negativ despre tarife”, a scris Donald Trump.

„Reclama a costat 75.000 de dolari. Au făcut acest lucru doar pentru a interfera cu decizia Curţii Supreme a SUA şi a altor instanţe”, a afirmat preşedintele american. „TARIFELE SUNT FOARTE IMPORTANTE PENTRU SECURITATEA NAŢIONALĂ ŞI ECONOMIA SUA. Având în vedere comportamentul lor scandalos, TOATE NEGOCIERILE COMERCIALE CU CANADA ÎNCETEAZĂ DIN ACEST MOMENT” - a anunţat Trump.

Reclama canadiană, achiziţionată de guvernul provinciei Ontario şi difuzată pe principalele reţele de televiziune din SUA, conţinea fragmente dintr-un discurs în care Reagan critica tarifele vamale. Reclama îl cita pe Reagan, care spunea că tarifele vamale afectează „toţi lucrătorii şi consumatorii americani” şi „declanşează războaie comerciale aprige”.

It’s official: Ontario’s new advertising campaign in the U.S. has launched. Using every tool we have, we’ll never stop making the case against American tariffs on Canada. The way to prosperity is by working together. Watch our new ad. pic.twitter.com/SgIVC1cqMJ — Doug Ford (@fordnation) October 16, 2025

