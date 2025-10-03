”Lovitura de ciocan” a lui Trump dată celei mai bogate țări din lume. Efectul năucitor pentru un stat neutru

Un stat mic, de doar 41.285 de kilometri pătrați, este cea mai bogată țară din lume. Ea s-a trezit brusc din izolare după ce a fost izbită de „lovitura de ciocan” lui Trump, care a impus din vară tarife vamale de 39% la produsele Elveției, care erau exportate în Statele Unite. Dar acum, de la 1 octombrie 2025, Donald Trump stabilește o nouă taxă de 100% pentru industria farmaceutică elvețiană, provocând un efect năucitor.

Combinația de tarife și reglementare a prețurilor a administrației Trump pune în pericol cercetarea și Elveția ca loc de afaceri pe termen lung și îngreunează accesul companiilor mai mici la piața americană, potrivit BlueWin.

Trump planifică o taxă de import de 100% pentru medicamentele brevetate începând cu 1 octombrie, ceea ce va afecta în mod deosebit industria farmaceutică elvețiană, axată pe exporturi. Corporațiile mari precum Roche și Novartis sunt relaxate datorită stocurilor, investițiilor americane și opțiunilor de evitare a impozitelor.

Președintele Trump revine la subiectul său preferat, tarifele. Oricine importă produse farmaceutice brevetate în SUA începând cu 1 octombrie va trebui să plătească 100%. Aceasta înseamnă că va trebui plătită o taxă de import de 10 franci pentru o cutie de comprimate în valoare de 10 franci elvețieni.

Acestea nu sunt vești bune pentru Elveția. Potrivit lui Fredy Hasenmaile, economist-șef la Raiffeisen, industria chimică și farmaceutică a reprezentat 40% din creșterea sa totală din 2020. Și peste un sfert din totalul exporturilor de produse farmaceutice elvețiene merg către SUA, explică el.

Există diverse motive pentru care giganții farmaceutici elvețieni nu intră în panică. Michael Bolliger, director de investiții pentru Elveția și piețele emergente globale la UBS, citează în primul rând acțiunile mari și în creștere pe care le dețin în SUA. „Acțiunile vor dura până la mijlocul anului 2026, în unele cazuri chiar până în 2027, moment în care probabil vor trebui să importe puțin sau deloc și, prin urmare, să nu plătească nicio taxă vamală.”

De asemenea, au diverse opțiuni pentru a minimiza taxele de import. „Costurile reale de fabricație ale unui medicament reprezintă doar o mică parte din preț. Restul reprezintă cercetare și dezvoltare, vânzări, marketing și alte servicii. În prezent, nu există taxe vamale pentru astfel de servicii. O altă opțiune este utilizarea filialelor existente din UE pentru a exporta de acolo în SUA. „Până acum, se spunea că taxa de 15% care trebuia plătită pentru produsele din UE se aplica și tuturor bunurilor, inclusiv produselor farmaceutice.”

Tarifele lui Trump vor avea consecințe negative pentru americani

Un alt aspect este faptul că Roche și Novartis investesc deja în SUA și au anunțat lucrări suplimentare de dezvoltare. Prima intenționează să cheltuie 50 de miliarde de dolari pentru extinderea în America, cea de-a doua 23 de miliarde de dolari. Aceasta înseamnă că pot spera să fie scutite de tariful oribil sau cel puțin să primească o rată redusă.

„Industria farmaceutică își descentralizează și regionalizează producția de mult timp”, subliniază Hasenmaile. Pandemia de coronavirus a cauzat o regândire aici. Înființarea unei noi fabrici în SUA este totuși acum un experiment costisitor.

Companiile care furnizează medicamente protejate prin brevet către SUA au în prezent o problemă și mai mare decât amenințarea tarifelor: este politica de prețuri pe care Trump o promovează în paralel.

Bolliger se așteaptă, de asemenea, ca tarifele, dacă vor rămâne în vigoare, să încurajeze companiile să investească în SUA pe termen lung - în detrimentul altor țări, inclusiv al Elveției. De asemenea, el consideră că este posibil ca firmele elvețiene să își mute activitățile din Elveția în SUA.

Tarifele și politica de prețuri a administrației Trump ar putea avea, de asemenea, consecințe negative pentru oamenii din SUA. „Tarifele sunt întotdeauna un factor determinant al prețurilor”, este convins Bolliger. Cu alte cuvinte, tarifele cu care președintele Trump dorește să ieftinească medicamentele în SUA cresc de fapt prețurile.

Alegerile de la jumătatea mandatului, marele test al opiniei publice pentru administrația Trump, vor avea loc în toamna anului 2026. Până atunci, industria farmaceutică, la fel ca alte sectoare ale economiei, se poate aștepta la suișurile și coborâșurile pe care le înregistrează de luni de zile.

Să menționăm faptul că Elveția rămâne cea mai bogată țară din lume, iar avuția medie pe cap de locuitor a crescut anul trecut la 687.166 de dolari (561.000 de franci elvețieni), iar SUA sunt pe locul 2 cu 620.654 dolari/adult, potrivit raportului întocmit de UBS Global Wealth. Pe locul 3 este Hong Kong cu 601.195 dolari/adult.

