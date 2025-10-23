O țară de un miliard de locuitori s-ar lepăda de ”pomenile” lui Putin: Cum a ademenit-o Trump să renunțe la Rusia

O mare putere nucleară, o țară cu o populație de peste un miliard de locuitori s-ar lepăda în curând de ”pomenile” lui Vladimir Putin, care îi vinde multe produse la prețuri mai mici decât cele occidentale. Președintele american Donald Trump a ademenit India să reducă importurile de petrol ieftin al Moscovei, propunându-i o reducere a tarifelor vamale ale SUA de la 50% la doar 15%-16%.

India și SUA sunt aproape de a ajunge la un acord comercial, potrivit presei de la New Delhi. SUA ar putea reduce substanțial tarifele la exporturile indiene, pe măsură ce cele două țări se apropie de un acord comercial, care ar putea determina New Delhi să reducă achizițiile de petrol din Rusia, potrivit CNBC.

Ca parte a acordului comercial, Washingtonul ar putea reduce tarifele la exporturile indiene la 15%-16% de la 50% în prezent, a relatat Mint, citând trei surse anonime la curent cu situația. India ia în considerare, de asemenea, creșterea cotei de import pentru porumbul nemodificat genetic din SUA - în prezent 0,5 milioane de tone anual - chiar și cu o taxă de import de 15%, insistând totodată asupra unui mecanism prin care ambele părți să poată revizui tarifele și accesul pe piață în timp, se arată în raport.

Marți, președintele american Donald Trump a declarat că a primit asigurări de la prim-ministrul indian Narendra Modi, într-o convorbire telefonică, că New Delhi va reduce achizițiile de petrol rusesc.

„Nu va cumpăra mult petrol din Rusia. Vrea să vadă războiul încheindu-se la fel de mult ca mine. Vrea să vadă războiul încheindu-se cu Rusia, Ucraina și, după cum știți, nu vor cumpăra prea mult petrol”, a declarat Trump reporterilor din străinătate pentru Air Force One, amenințând în același timp că New Delhi va continua să plătească tarife „masive” dacă nu va face acest lucru.

Într-o postare pe X miercuri dimineață, ora locală, Modi a confirmat convorbirea telefonică cu Trump, adăugând că speră că cele două țări vor continua „să fie unite împotriva terorismului în toate formele sale”, fără a menționa poziția Indiei față de petrolul rusesc. Săptămâna trecută, Trump a declarat, de asemenea, că Modi a fost de acord să reducă achizițiile de petrol rusesc.

În ceea ce privește reducerea importurilor de petrol din Rusia, purtătorul de cuvânt a declarat joi: „India (țară cu o populație de 1,4 miliarde de locuitori) este un importator semnificativ de petrol și gaze. Prioritatea noastră constantă a fost protejarea intereselor consumatorului indian într-un scenariu energetic volatil. Politicile noastre de import sunt ghidate în întregime de acest obiectiv.”

Schimburi comerciale record între SUA și India

Petrolul rusesc a fost una dintre chestiunile controversate în cadrul discuțiilor comerciale bilaterale prelungite dintre SUA și India. Trump a impus în august un tarif suplimentar de 25% la exporturile din India ca „penalizare” pentru achizițiile sale de petrol rusesc, ridicând taxele totale la 50% și răsturnând relațiile dintre cele două țări.

Oficialii indieni au susținut că, dacă țara ar înceta să cumpere petrol rusesc, trebuie pus în aplicare un plan pentru stabilizarea piețelor energetice, împreună cu o măsură de urgență pentru a acoperi deficitul de aprovizionare în cazul în care petrolul rusesc este retras de pe piață. Ambele părți au convenit să majoreze comerțul bilateral la 500 de miliarde de dolari până în 2030, într-o întâlnire din februarie, înainte ca discuțiile să eșueze, India nefiind de acord, se pare, să extindă accesul la vastele sale sectoare agricole și de produse lactate.

Relațiile dintre SUA și India s-au deteriorat și mai mult când Modi s-a întâlnit luna trecută la Beijing cu președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping, o mișcare văzută ca un semnal către Trump privind disponibilitatea Indiei de a consolida, mai degrabă decât de a rupe, legăturile cu Moscova.

India a devenit al doilea cel mai mare cumpărător de țiței rusesc din lume, după China, de la începutul războiului din Ucraina în 2022, importând 1,6 milioane de barili pe zi în prima jumătate a acestui an, în creștere de la 50.000 bpd în 2020, potrivit Administrației Informațiilor Energetice din SUA.

În ultimele săptămâni, Trump și-a îndulcit retorica, exprimându-și optimismul cu privire la negocierile în curs și reiterând marți că Modi a fost un „mare prieten”. Finalizarea acordului comercial va fi probabil comunicată lui Trump și Modi la summitul ASEAN de la sfârșitul acestei luni, deși nici Trump, nici Modi nu și-au confirmat oficial prezența la eveniment.

„Contururile generale ale acordului sunt stabilite, dar domenii sensibile precum agricultura și energia necesită aprobare politică înainte ca acordul să poată fi anunțat”, se arată în raport.

Datele de la Fundația India Brand Equity, susținută de guvern, arată că comerțul bilateral dintre New Delhi și Washington a atins un record de 132,2 miliarde de dolari în anul fiscal încheiat în martie 2025, în creștere cu peste 10% față de anul precedent. Exporturile Indiei către SUA au crescut cu 11,6%, ajungând la 86,51 miliarde de dolari, în timp ce importurile din țară au crescut cu 8%, ajungând la 45,69 miliarde de dolari.

