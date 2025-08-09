Trump a crezut că strânge cu ușa o putere nucleară: Bumerangul s-a întors cu putere spre SUA de la 12.000 de km

Donald Trump a impus pe 6 august 2025 un tarif suplimentar de 25% la bunurile venite de la o putere nucleară, ca pedeapsă pentru achizițiile sale de petrol rusesc, despre care a spus că înseamnă că țara finanțează invazia lui Putin în Ucraina. Dar acum a venit replica Indiei, care a întors bumerangul spre America de la 12.000 de kilometri. New Delhi a anunțat că și-a suspendat planurile de a achiziționa noi arme și aeronave americane și a întrerupt acordul de 3,6 miliarde de dolari pentru achiziționarea de avioane Boeing din SUA.

India întrerupe discuțiile pentru achiziționarea de vehicule de luptă Stryker, rachete Javelin și unele avioane Boeing pe fondul disputelor tarifare, iar ministrul Apărării anulează vizita planificată la Washington. Oficialii subliniază că acordurile ar putea fi finalizate, dar Delhi dorește clarificări cu privire la tarifele impuse de Trump și la relațiile bilaterale, potrivit Reuters.

New Delhi și-a suspendat planurile de a achiziționa noi arme și aeronave americane, potrivit a trei oficiali indieni familiarizați cu situația, acesta fiind primul semn concret de nemulțumire al Indiei după ce tarifele impuse exporturilor sale de către președintele Donald Trump au adus relațiile la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii.

India plănuise să-l trimită pe ministrul Apărării, Rajnath Singh, la Washington în următoarele săptămâni pentru un anunț privind unele dintre achiziții, dar această călătorie a fost anulată.

Trump a impus pe 6 august un tarif suplimentar de 25% la bunurile indiene, ca pedeapsă pentru achizițiile de petrol rusesc ale Delhi, despre care a spus că înseamnă că țara finanțează invazia Rusiei în Ucraina. Aceasta a ridicat taxa totală asupra exporturilor indiene la 50% - printre cele mai mari dintre toți partenerii comerciali ai SUA.

Președintele are un istoric de revenire rapidă asupra poziției sale în ceea ce privește tarifele, iar India a declarat că rămâne activ implicată în discuțiile cu Washingtonul. Una dintre persoane a spus că achizițiile de apărare ar putea continua odată ce India va avea claritate cu privire la tarifele și direcția relațiilor bilaterale, dar „doar că nu atât de curând pe cât se aștepta”.

Discuțiile privind achizițiile de către India de vehicule de luptă Stryker fabricate de General Dynamics Land Systems și rachete antitanc Javelin dezvoltate de Raytheon și Lockheed Martin (LMT.N), au fost suspendate din cauza tarifelor vamale.

Relație tot mai tensionată între India și SUA

Trump și prim-ministrul indian Narendra Modi anunțaseră în februarie planuri de a continua achizițiile și producția comună a acestor articole. Singh plănuise, de asemenea, să anunțe achiziționarea a șase aeronave de recunoaștere Boeing P8I și sisteme de suport pentru Marina Indiană în timpul călătoriei sale, acum anulate. Discuțiile privind achiziționarea aeronavei în cadrul unui acord propus de 3,6 miliarde de dolari se aflau într-un stadiu avansat, potrivit oficialilor.

Aceste aeronave erau destinate a fi utilizate ca aeronave de patrulare maritimă. Prețul acordului a crescut în cele din urmă în anii următori din cauza întreruperilor lanțului de aprovizionare, a inflației și a tarifelor impuse de Trump. Potrivit unui raport, decizia de a suspenda acordul a fost luată din cauza deciziei Casei Albe de a majora tarifele pentru India cu aproape 50%.

Relația de securitate tot mai profundă dintre India și SUA, alimentată de rivalitatea strategică comună cu China, a fost aclamată de mulți analiști americani ca fiind unul dintre domeniile cheie ale progresului politicii externe în prima administrație Trump.

Delhi este al doilea cel mai mare importator de arme din lume, iar Rusia a fost în mod tradițional principalul său furnizor. Cu toate acestea, în ultimii ani, India a trecut la importul de arme din puteri occidentale precum Franța, Israel și SUA, potrivit think-tank-ului Institutului Internațional de Cercetare a Păcii de la Stockholm.

Schimbarea furnizorilor a fost determinată parțial de constrângerile asupra capacității Rusiei de a exporta arme, pe care le utilizează intens în invazia Ucrainei. Unele arme rusești au avut, de asemenea, performanțe slabe pe câmpul de luptă, potrivit analiștilor occidentali.

India rămâne, de asemenea, deschisă reducerii importurilor de petrol din Rusia și este deschisă încheierii de acorduri în alte părți, inclusiv cu SUA, dacă poate obține prețuri similare, potrivit altor două surse indiene.

