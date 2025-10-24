Trump, furios pe Canada: „Toate negocierile comerciale încetează din acest moment”. Ce spune spot-ul publicitar care l-a iritat pe președintele SUA VIDEO

Autor: Maria Mora
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 10:41
1116 citiri
Ronald Reagan într-un clip de promovare a provinciei Ontario FOTO Captură video X/Doug Ford

Preşedintele Donald Trump a anunţat joi seara pe reţelele sociale că întrerupe „toate negocierile comerciale” cu Canada din cauza unui spot publicitar apărut la televiziune care se poziţionează împotriva tarifelor americane. Trump a numit această campanie un „comportament scandalos” menit să influenţeze deciziile instanţelor americane.

Postarea lui Trump făcută pe Truth Social vine însă după ce premierul canadian Mark Carney a declarat că intenţionează să dubleze exporturile ţării sale către alte ţări decât SUA din cauza ameninţării reprezentate de tarifele lui Trump.

„Fundaţia Ronald Reagan tocmai a anunţat că Canada a utilizat în mod fraudulos o reclamă, care este FALSĂ, în care Ronald Reagan vorbeşte negativ despre tarife”, a scris Donald Trump.

„Reclama a costat 75.000 de dolari. Au făcut acest lucru doar pentru a interfera cu decizia Curţii Supreme a SUA şi a altor instanţe”, a afirmat preşedintele american. „TARIFELE SUNT FOARTE IMPORTANTE PENTRU SECURITATEA NAŢIONALĂ ŞI ECONOMIA SUA. Având în vedere comportamentul lor scandalos, TOATE NEGOCIERILE COMERCIALE CU CANADA ÎNCETEAZĂ DIN ACEST MOMENT” - a anunţat Trump.

Biroul premierului canadian Mark Carney nu a făcut deocamdată comentarii.

Joi dimineaţă, Fundaţia şi Institutul Prezidenţial Ronald Reagan a declarat pe X că spotul folosit de guvernul din provincia canadiană Ontario „denaturează” un discurs prezidenţial radiofonic adresat naţiunii la 25 aprilie 1987 de fostul preşedinte american Reagan pe tema comerţului liber şi echitabil. Ontario nu a primit permisiunea fundaţiei „de a utiliza şi edita discursul”, precizează Fundaţia Reagan. Fundaţia a declarat, de asemenea, că „analizează opţiunile legale în această chestiune” şi a invitat publicul să vizioneze videoclipul needitat al discursului lui Reagan.

Premierul Mark Carney s-a întâlnit cu Trump la începutul acestei luni pentru a încerca să atenueze tensiunile comerciale, în contextul în care cele două ţări şi Mexicul se pregătesc pentru o revizuire a Acordului SUA-Mexic-Canada, un acord comercial negociat de Trump în primul său mandat, dar care de atunci s-a diluat.

Peste trei sferturi din exporturile canadiene se îndreaptă către SUA, iar aproape 3,6 miliarde de dolari canadieni (2,7 miliarde de dolari americani) în bunuri şi servicii trec zilnic graniţa.

Într-o postare pe X săptămâna trecută, Doug Ford, premierul provinciei Ontario, a publicat un link către spotul publicitar şi mesajul: „Este oficial: noua campanie publicitară a provinciei Ontario în SUA a fost lansată”. El a continuat: „Folosind toate mijloacele de care dispunem, nu vom înceta niciodată să ne opunem tarifelor americane impuse Canadei. Calea către prosperitate este colaborarea”.

Trump a declarat la începutul acestei săptămâni că a văzut reclama la televizor şi că aceasta demonstrează că tarifele sale au un impact. „Am văzut aseară un spot din Canada. Dacă aş fi Canada, aş folosi aceeaşi reclamă”, a spus el atunci.

Preşedintele a decis să impună tarife ridicate pentru multe produse din Canada. În aprilie, guvernul canadian a impus taxe de retorsiune asupra anumitor produse americane, dar a acordat scutiri unor producători de automobile pentru a importa un număr specific de vehicule în ţară, aşa-zisele „cote de remitenţă”.

Tarifele lui Trump au afectat în special sectorul auto din Canada, care are sediul în mare parte în Ontario. Luna aceasta, gigantul producător de automobile Stellantis a declarat că va muta o linie de producţie din Ontario în Illinois.

