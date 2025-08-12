Trump pierde războiul său comercial. Evaluare sumbră: Cât vor plăti într-un an oamenii de rând pentru tarifele președintelui

Un analist trage concluzia că Donald Trump pierde războiul său comercial prostesc. Toate mutările sale au împins inflația în sus, au redus sporul locurilor de muncă în SUA, au încetinit creșterea economică și au provocat eșecul sectorului manufacturier. Experții de la Yale Budget Lab au estimat că oamenii de rând, consumatorii americani, vor plăti suplimentar în anul 2025 suma de 2.400 de dolari pe fiecare gospodărie.

Donald Trump, mereu bombastic, s-a lăudat în repetate rânduri cu victoriile sale comerciale, în timp ce comunicatele de presă ale Casei Albe trâmbițează „victoriile comerciale istorice” ale acestuia, potrivit The Guardian.

Wall Street Journal a preluat triumfalismul lui Trump cu un titlu care spunea: „Trump câștigă războiul comercial”, iar săptămâna trecută New York Times a folosit exact aceleași cuvinte într-un titlu. Probabil că asta a fost muzică pentru urechile președintelui.

Însă, în realitate, experții spun că războiul comercial și mașinațiunile tarifare ale lui Trump au crescut inflația, au redus creșterea locurilor de muncă în SUA, au încetinit creșterea economică și au provocat stagnarea sectorului manufacturier.

Rata creșterii locurilor de muncă a scăzut cu peste 70% în cele trei luni de după ce Trump a dezvăluit tarifele sale din 2 aprilie, „ziua eliberării”, care au umplut directorii de companii de incertitudine și teamă. Trump este vizibil nerăbdător ca Rezerva Federală să reducă ratele dobânzilor, dar prețurile mai mari rezultate din tarifele sale vor întârzia probabil reducerile de rate pe care le dorește cu disperare.

Trump proclamă în continuare că tarifele sale sunt minunate, deoarece, spune el, vor genera venituri de trilioane de dolari pentru Trezoreria SUA. Dar aceste venituri vor proveni din buzunarele a zeci de milioane de consumatori americani care vor plăti taxele lui Trump pe importuri. Laboratorul de Buget Yale estimează că creșterile de prețuri cauzate de tarifele lui Trump vor costa o gospodărie americană obișnuită 2.400 de dolari în 2025. Ca urmare a tarifelor, spune Yale Budget, prețurile la îmbrăcăminte vor crește cu 37%, iar prețurile la încălțăminte cu 39%. Ceea ce Trump se laudă că este o victorie este o pierdere pentru milioane de americani obișnuiți.

Toată lumea este indignată de tarifele lui Trump

Unii economiști avertizează că tarifele lui Trump vor readuce stagflația, o combinație periculoasă de creștere a prețurilor și încetinirea creșterii economice, văzută ultima dată în anii 1970. Indicând semnele de stagflație, BMO Economics a scris: „Activitatea economică și creșterea numărului de locuri de muncă se clatină sub greutatea creșterii tarifelor, a inflației și a incertitudinii tot mai mari legate de politica economică și comerț.” Nu pare că războiul comercial al lui Trump câștigă acolo.

Trump a declarat recent la CNBC că „oamenii adoră tarifele”, dar, evident, oamenii despre care vorbește nu sunt americanii. Un sondaj recent realizat de Fox News în rândul alegătorilor înregistrați a constatat că americanii dezaprobă în mare măsură politicile tarifare ale lui Trump, cu 62% față de 36%. Ben May, expert la Oxford Economics, a declarat că tarifele sale vor afecta familiile americane, deoarece „evident că cresc prețurile... și reduc veniturile gospodăriilor”.

Există multe alte motive pentru care acordurile comerciale ale lui Trump nu ar trebui considerate victorii. Principala motivație a lui Trump pentru tarife este, probabil, creșterea producției în SUA, dar activitatea fabricilor a scăzut de fapt în ultimele luni, potrivit Institutului pentru Managementul Aprovizionării.

Războiul comercial al lui Trump a împins relațiile cu multe țări la cel mai rău punct din ultimele decenii. Acționând mai mult ca un șef al mafiei decât ca un negociator, Trump a spus diferitelor națiuni că, dacă promit să investească câteva sute de miliarde de dolari în SUA, se va descurca frumos și le va reduce rata tarifară.

Mulți oficiali din Europa, Asia, America Latină și Canada sunt, fără îndoială, indignați. Trump pare să trateze partenerii comerciali ai Washingtonului ca pe niște saci de box – aceasta nu este o strategie câștigătoare nici pentru SUA, nici pentru întreaga lume. O altă motivație din spatele tarifelor impuse de Trump este dorința sa de a șterge deficitul comercial uriaș al SUA. Acest deficit a fost cu siguranță o problemă, contribuind la nenumărate închideri de fabrici și pierderi de locuri de muncă în America. Dar, chiar și cu deficitele sale comerciale record, SUA au, după multe măsuri, cea mai bogată și mai prosperă economie din lume.

Cu toate acestea, există un semn de întrebare uriaș cu privire la faptul dacă tarifele impuse de Trump vor inspira o revenire majoră a producției în SUA. Mulți experți spun că tarifele de 15% impuse UE, Japoniei și altor locuri sunt prea mici pentru a convinge companiile să mute producția în SUA.

