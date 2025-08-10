Tarifele lui Trump au lovit profund canadienii de rând. Zeci de mii de locuri de muncă au fost pierdute

Duminica, 10 August 2025, ora 07:20
Donald Trump și tabelul cu tarifele anunțate

Economia canadiană a pierdut 40.800 de locuri de muncă în iulie, după un câştig net de 83.000 în luna precedentă, ceea ce a dus rata ocupării la 60,7%, cel mai scăzut nivel din ultimele opt luni, arată datele publicate de Statistics Canada, transmite Reuters.

Rata şomajului a rămas neschimbată, la 6,9%, aproape de un maxim al ultimilor ani.

Rezultatul a surprins negativ, analiştii anticipând o creştere de 13.500 de locuri de muncă şi un avans al şomajului la 7%.

Michael Davenport, economist la Oxford Economics, a subliniat că ”piaţa muncii din Canada a revenit la realitate” în iulie.

Potrivit Băncii Canadei, tarifele sectoriale impuse de preşedintele SUA, Donald Trump, pentru oţel, aluminiu şi automobile au lovit puternic industria manufacturieră, reducând planurile de angajare.

Numărul angajaţilor din acest sector a scăzut cu aproape 10.000 faţă de anul trecut, iar sindicatul United Steelworkers a raportat aproximativ 1.000 de concedieri.

Oxford Economics estimează că pierderile ar putea ajunge la 140.000 de locuri de muncă în lunile următoare, cu o rată a şomajului ce ar putea urca spre 7,5% până la finalul anului.

Cele mai mari scăderi în iulie au fost înregistrate în sectorul informaţiei, culturii şi recreerii (-29.000 de locuri), construcţii (-22.000) şi servicii de afaceri şi suport (-19.000).

Tinerii între 15 şi 24 de ani au fost cei mai afectaţi, rata şomajului în rândul lor crescând la 14,6%, iar rata ocupării coborând la 53,6% – cel mai scăzut nivel din noiembrie 1998, excluzând anii pandemici.

Banca Canadei a menţinut dobânda de politică monetară săptămâna trecută, dar ar putea decide o reducere la şedinţa din 17 septembrie dacă inflaţia rămâne sub control şi creşterea economică slăbeşte. Probabilitatea unei tăieri de dobândă este estimată de pieţele monetare la 38%, în creştere faţă de ziua precedentă.

Salariul mediu orar al angajaţilor permanenţi a crescut în iulie cu 3,5%, până la 37,66 dolari canadieni, comparativ cu un avans de 3,2% în iunie.

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

