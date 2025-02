”Tigrul Europei” lovit de acțiunile lui Trump, sute de mii de români afectați. Este prins între două mari puteri mondiale

Noul mandat al lui Donald Trump este plin de neprevăzut, iar acțiunile sale împotriva multor țări din lume schimbă unele lucruri legate de derularea și profitabilitatea afacerilor. Astfel ”tigrul Europei” este lovit de noile tarife puse de președintele SUA importurilor americane. Germania este prinsă între două super puteri, Statele Unite și China, iar unul dintre locurile cele mai afectate este portul Hamburg, unde activitatea ar putea fi perturbată.

Economia Germaniei, țară unde trăiesc peste 800.000 de români, va fi afectată de tarifele lui Trump, iar activitatea din cel mai mare port al său, Hamburg, poate fi diminuată sever, potrivit Bloomberg.

Dependența de secole de comerțul internațional, care explică o astfel de hărnicie din port, plasează Hamburgul în prima linie a războiului comercial global pe care președintele american Donald Trump pare să-l instige și într-un moment precar pentru Germania din punct de vedere politic și economic. Orașul se ocupă de două treimi din toate mărfurile care circulă prin economia nr. 3 din lume și, la fel ca Germania în general, Hamburg se pregătește pentru ceea ce ar putea urma.

Decizia lui Trump de a aplica tarife de 25% la oțel și aluminiu la nivel mondial de luna viitoare se adaugă la tensiunile comerciale care s-au dezvoltat de când s-a întors la Casa Albă. El a impus rapid taxe de 10% asupra mărfurilor din China – declanșând acțiuni de represalii din partea Beijingului – și a amenințat cu sancțiuni generale asupra Mexicului și Canadei.

Teama este că acestea sunt acțiunile de deschidere ale unui conflict mai larg care dăunează Uniunii Europene și trage în jos economia globală. UE a promis marți că va răspunde și vizează liste cu produse americane.

„Orice impozite pe care le puneți pe comerț, nu ajută pe nimeni”, a spus Axel Mattern, directorul executiv al Portuli Hamburg, respingând impunerea de tarife drept „ridicolă”, în timp ce a spus că impactul lor este greu de evaluat. În loc să renunțe la afacerile americane, „aș presupune că este mai dăunător economiei și industriei americane”, a spus Mattern.

La incertitudine se adaugă alegerile federale germane din 23 februarie, care vor fi urmărite cu atenție pentru semne că țara dominantă a Europei se poate scutura din tulburarea economică și politică. Aproape 90% din comerțul global este transportat pe mare, plasând porturi precum Hamburg pe un loc în primul rând în experimentul lui Trump de a aplica tarife pentru a îndoi națiunile la voința sa: unul din trei containere manipulate în Hamburg provine sau este destinat Chinei.

Germania „este prinsă între cele două mari puteri economice ale Statelor Unite și ale Chinei”, a declarat Sudha David-Wilp, expert la German Marshall Fund. „Tarifele o duc la un alt nivel.”

Hamburg, care are de obicei cel mai mare PIB pe cap de locuitor dintre cele 16 regiuni ale Germaniei, are puțin timp pentru o astfel de introspecție. Orașul-stat are o tradiție de a sprijini Partidul Social Democrat – este orașul natal al cancelarului SDP Olaf Scholz – iar sondajele arată că partidul său este gata să revină la putere la alegerile regionale din Hamburg de luna viitoare. Acolo unde AfD se ridică la nivel național, ocupă un loc departe în Hamburg.

Germania încearcă să-și găsească locul în lume

Indiferent de guvernul care preia funcția la nivel național, șeful Camerei de Comerț din Hamburg, Malte Heyne, spune că Germania are nevoie disperată de o zguduire pentru a-și crește competitivitatea. Acest lucru este cu atât mai urgent cu vânturile în contra care vin din SUA sub Trump sunt dure.

„Pentru noi, ca centru de comerț exterior al Germaniei, este o situație îngrozitoare, iar perspectiva este destul de pesimistă, deoarece asta va pune și mai multă presiune asupra economiei germane”, a spus Heyne, a cărui Cameră a fost înființată în 1665 și are astfel o experiență îndelungată.

Impactul concret al tarifelor este greu de calculat, dar expunerea Hamburg sugerează că „va fi cu siguranță greu pentru noi aici”, a spus el. Scenariul „optimist” este că fluxurile comerciale sunt deviate, că comerțul internațional se adaptează și găsește o cale, „ca apa”, a spus el. Dar este la fel de posibil ca comerțul general să scadă, răspândind durerea.

„Germania încearcă să-și găsească locul în lume”, a spus David-Wilp la German Marshall Fund. „Este cunoscută că puterea de export și-a construit reputația, și-a construit puterea pe globalizare și pe piețele comerciale deschise – iar acest model nu este actual în acest moment.”

Noi piețe sunt dezvoltate în Asia de Sud-Est, în special India și Vietnam, și în America Latină, în lumina acordului recent dintre UE și națiunile Mercosur. China este cea mai mare piață a portului, dar SUA are cea mai durabilă conexiune pentru Hamburg. Orașul are o aversiune îndelungată față de flexibilizarea tarifelor comerciale. Când Germania a fost fondată ca stat federal în 1871, Hamburg s-a alăturat imperiului, dar a rezistat la o uniune vamală asociată, parțial din cauza opoziției sale față de tarifele externe.

Navele care transportă mărfuri către Scandinavia și porturile baltice stau alături de descărcare, în timp ce ocazional vasul de containere mult mai mare trece spre Marea Nordului la 100 de kilometri (62 de mile) distanță.

„Globalizarea a adus o mulțime de lucruri bune în lume și a fost cu siguranță o sursă enormă de creare a bogăției”, a declarat Rolf Habben Jansen, CEO al companiei de transport de containere Hapag-Lloyd AG. „Pentru noi, tarifele și tot ceea ce împiedică fluxul comerțului global nu este, desigur, un lucru bun.” „Desigur, există multă incertitudine geopolitică în zilele noastre, dar lucrul bun despre incertitudine este că poate merge în ambele sensuri”, a spus Jansen”.

