Țările de Jos anunță că nu vor participa la Eurovision 2026, dacă Israelul va face parte din competiție

După Spania şi Irlanda, Ţările de Jos vor boicota Eurovisionul anul viitor dacă Israelul va participa, a anunţat vineri, asociaţia audiovizuală publică olandeză Avrotros, invocând războiul din Gaza şi „interferenţele” Israelului în cadrul ultimei ediţii a concursului de muzică.

„Participarea Avrotros la Eurovision 2026 nu va fi posibilă atâta timp cât Israelul va rămâne în cadrul UER (Uniunea Europeană de Radiodifuziune şi Televiziune)”, se arată în comunicatul audiovizualului public olandez.

Dimpotrivă, „dacă UER decide să nu admită Israelul, Avrotros va fi fericită să participe anul viitor”, adaugă acesta.

Radio-televiziunea olandeză se alătură unei liste de ţări care ameninţă să se retragă din competiţia de anul viitor, prevăzută să se desfăşoare la Viena, în Austria, ţara câştigătoare din acest an.

Joi, Irlanda, de şapte ori câştigătoare la Eurovision, şi-a anunţat intenţia de a nu concura alături de Israel. În mai, premierul spaniol Pedro Sánchez considerase deja că Israelul ar trebui exclus din competiţie.

Avrotros şi-a justificat decizia prin „încălcările grave ale libertăţii presei” comise de israelieni în Gaza, potrivit comunicatului său. De asemenea, acuză Israelul că a comis „interferenţe dovedite în cadrul ultimei ediţii, angajându-se într-o instrumentalizare politică a evenimentului”.

Concursul este organizat de Uniunea Europeană de Radiodifuziune şi Televiziune (UER), prima alianţă mondială a mass-media de serviciu public, fondată în 1950, în cooperare cu membrii săi din peste 35 de ţări.

