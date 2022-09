Ioan Becali e încântat de un fotbalist de la FCSB: „Are fizic de fotomodel!”

Ioan Becali, vărul patronului de la FCSB, a dezvăluit care poate fi următorul jucător care pleacă de la echipa vice-campioană.

Acesta este portarul Ștefan Târnovanu, care a avut oferte, dar pentru care GigI becali ține la preț.

„Târnovanu, s-au învârtit câteva milioane de euro bune într-un timp de vreo 10 zile. Au fost scouteri, care au venit, au făcut… Sume mari pentru un portar. Patru, cinci milioane pentru Târnovanu, care nu ştiu dacă a costat. Eu cred că la un 2,5 milioane de euro se putea închide un transfer, pozitiv pentru el. Cu nişte procente. Târnovanu are corp de portar, are alură de portar, zici că e fotomodel. Forma lui ca portar, eu n-am văzut portar atât de bine portar. Mai are de corectat la ieşirile pe centrări”, a spus Giovanni Becali, la Orange Sport.

Târnovanu s-a impus anul trecut ca titular la FCSB, în locul lui Andrei Vlad, care la rândul lui fusese considerat un portar de mare viitor.

