Rugămintea portarului de la FCSB pentru suporterii echipei. Ce le cere acestora

Ştefan Târnovanu, portarul echipei FCSB, a fost impresionat de suporterii prezenţi la stadion şi doreşte ca formaţia sa să învingă pe Farul în etapa următoare.

„Cred că singurul cuvânt, şi cel mai important, senzaţional! Suporterii au creat o atmosferă senzaţională, am avut pielea de găină de la încălzire. Am câştigat primul meci din cele trei. Mergem la Farul, să nu fie ei echipa campioană, cum au zis.

Am vorbit toată săptămâna şi am plecat de la faptul să nu luăm gol. Avem în faţă jucători senzaţionali. Am avut emoţii, dar şansa se mai şi întoarce. Am simţit că lumea trage cu cei de la Farul, dar în seara asta am simţit că Dumnezeu le-a aranjat frumos. Mă bucur că am ţinut poarta intactă în această seară. Vreau să le mulţumesc, cred că erau peste 20.000 de oameni la încălzire. Cred şi sper şi îi rog ca la meciul cu Rapid să fie stadionul plin şi să ne bucurăm împreună. Când Steaua a câştigat ultimul campionat, eram copil de mingi la Iaşi. M-am bucurat alături de ei”, a declarat Târnovanu.

Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică, pe teren propriu, formaţia CFR Cluj, scor 1-0, într-un meci din etapa a opta a play-off-ului Superligii. FCSB s-a apropiat la un punct de lider, Farul.