Compania TAROM va introduce din 24 iulie zboruri directe Iasi-Constanta

Decizia operatorului aerian a fost luata in urma unui sondaj online efectuat de TAROM, 90 la suta din cele 11.000 de persoane participante sustinand introducerea zborului.Compania TAROM a anuntat sambata seara pe Facebook ca incepand cu 24 iulie va opera zboruri directe catre Constanta, cu plecare din Iasi si retur. Vor fi doua zboruri pe saptamana, vineri si duminica."In acest fel, doritorii de un concediu la malul marii vor putea ajunge pe litoral in mai putin de o ora, fata de 6 ore cu masina, la bordul noilor noastre aeronave ATR 72-600. Zborurile vor fi efectuate in regim charter, in conditii de maxima siguranta, cu respectarea masurilor de protectie, astfel incat sa fie eliminat orice risc", arata reprezentantii companiei TAROM.In urma cu cateva saptamani, TAROM a anuntat ca romanii din vestul tarii vor putea ajunge pe litoral cu avionul. Astfel, incepand cu 23 iulie vor fi introduce cursele aeriene Timisoara - Constanta - Timisoara; Oradea - Constanta - Oradea; Cluj Napoca - Constanta - Cluj Napoca.