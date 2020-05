TAROM introduce marti zboruri din Bucuresti spre Roma, Milano si retur

Ziare.

"La solicitarea dumneavoastra, am introdus urmatoarele zboruri spre si dinspre Italia cu data de calatorie 26 mai 2020: Bucuresti - Roma - Bucuresti, tarif 208 euro, cu bagaj de mana de 10 kg si bagaj de cala de 30 kg incluse; Bucuresti - Milano - Bucuresti, cu tarif de 200 euro, cu bagaj de mana de 10 kg si bagaj de cala de 23 kg incluse", subliniaza reprezentantii companiei.Zborurile sunt operate in conditii speciale, sub incidenta hotararii de guvern 394/18 mai 2020, iar din aceste considerente pasagerii care vor fi acceptati la bordul aeronavelor trebuie sa se incadreze in urmatoarele categorii: dinspre Italia spre Romania vor fi acceptati doar cetatenii romani care doresc repatrierea, iar dinspre Romania spre Italia trebuie sa fie cetateni italieni sau lucratori sezonieri cu contract de munca sau sa fie lucratori din sectorul transporturilor, prevazuti in anexa nr.3, la comunicarea privind implementarea culoarelor verzi ("green lanes"), in temeiul orientarilor privind masurile de gestionare a frontierelor, in vederea protejarii sanatatii si a asigurarii disponibilitatii marfurilor si serviciilor esentiale.TAROM recomanda ca inainte de efectuarea zborului calatorii sa respecte conditiile de calatorie speciale, care pot fi consultate la https://www.tarom.ro/masuri-de-calatorie