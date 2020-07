TAROM reia cursele Bucuresti - Roma si retur. Masca, obligatorie pe tot parcursul zborului

Programul de operare este urmatorul: RO 403 - decolare de la Bucuresti la ora 9:45, aterizare la Roma la ora 10:55, RO404 - decolare de la Roma la ora 11:45, aterizare la Bucuresti la ora 15:00."Bagajele de mana trebuie sa fie depozitate sub scaunul din fata fiecarui pasager, conform reglementarilor emise de autoritatile din Italia. Masca chirurgicala trebuie purtata in permanenta de la intrarea in aeroportul de plecare pana la iesirea din aeroportul de destinatie", precizeaza reprezentantii companiei.De asemenea, acestia subliniaza ca toti pasagerii care calatoresc in/din Italia trebuie sa completeze o declaratie. In cazul in care pasagerii au calatorit in ultimele 14 zile in tari din afara celor mentionate (tarile UE, tari din zona Schengen, Marea Britanie si irlanda de Nord, Andorra, Monaco, San Marino si Vatican) trebuie sa completeze o declaratie speciala.