Ministrul Transporturilor cere rezolvarea de urgență a crizei de la Tarom. "Nu ştiu dacă e o îmbolnăvire în masă sau e o grevă"

Haosul de pe Otopeni l-a deranjat pe ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, care a declarat, luni seară, 8 iulie, că nu ştie dacă situaţia de la TAROM, unde o parte din personalul de la bordul avioanelor s-a declarat inapt de zbor, este "o îmbolnăvire în masă sau o grevă". El a afirmat că decizia piloţilor de a se declara inapţi cu scurt timp înaintea zborului este o "împingere la maxim a acestei situaţii" şi vrea ca aceasta să fie rezolvată luni seară, 8 iulie, fiind în curs negocieri.

"Nu ştiu dacă e o îmbolnăvire în masă, în acest moment, sau e o grevă (...) Eu cred că această tactică adoptată, de a se declara cu 10 minute, un sfert de oră, jumătate de oră înainte de a începe zborul, inapţi de zbor, a dus, de fapt, la ceea ce s-a întâmplat azi pe aeroport. Dacă o grevă în adevăratul sens al cuvântului este anunţată, oamenii nu mai vin în aeroport, trec de filtre, îşi predau bagajele, aşteaptă la poarta de îmbarcare şi cu 10 minute înainte sunt anunţaţi că acea cursă e anulată. Aici este această împingere la maxim a acestei situaţii. Am avut în urmă cu trei luni o grevă a personalului de bord la Lufthansa. A fost anunţată din timp, toată lumea a ştiut, toată Europa a ştiut, oamenii nu au mers şi şi-au reprogramat din timp toate aceste zboruri", a declarat Sorin Grindeanu, luni seară, 8 iulie, la Antena 3.

Ministrul Transporturilor a precizat că la prima oră a dimineaţii a fost constituită o echipă care să negocieze cu cei de la TAROM.

"Am aflat de această situaţie, azi noapte la ora 1 şi jumătate. De dimineaţă am constituit rapid la minister o echipă care să încerce să negocieze. (...) Eu azi am încercat, alături de colegii din minister, să mediem acest dialog", a mai spus Grindeanu, care a subliniat că reprezentanţii personalului de bord au cerut o majorare a salariilor cu 40 la sută.

Ministrul a explicat că "cel mai rău este pentru oamenii care vin în aeroport", peste 30 de zboruri fiind anulate.

"Înţeleg că ai revendicări, dar înţeleg să faci paşii corecţi şi în respect faţă de pasageri", a mai afirmat ministrul.

Întrebat când se va termina situaţia de la TAROM, ministrul a declarat: "Mi-aş dori să se termine în această seară".

Grindeanu a precizat că TAROM va trebui să plătească despăgubirile călătorilor care nu au putut zbura în cursul zilei, deşi situaţia financiară a TAROM este precară.

"Mi-aş dori să existe înţelegere din partea tuturor. Această situaţia a apărut efectiv peste noapte, mi-aş dori să dispară la fel de repede", a adăugat ministrul Transporturilor.

La ora transmiterii acestei ştiri, Consiliul de Administraţie al TAROM şi piloţii negociază, conflictul nefiind încheiat.

Compania TAROM a anunţat luni, 8 iulie, anularea a aproape 30 curse "din cauza indisponibilităţii temporare a membrilor echipajului de zbor", după ce iniţial anunţase că trei curse sunt anulate, pe rutele Beirut, Cairo, Amman, însă multe alte curse către destinaţii interne sau către destinaţii din Europa figurau ca anulate.

Site-ul specializat de ştiri din domeniul aviaţiei, Boarding Pass, spune că, până la ora 18.00, fuseseră anulate 36 de zboruri.

