Doi angajati ai Tarom au fost confirmati cu noul coronavirus

Astfel, in cursul zilei de marti, 14 iulie, un angajat al companiei TAROM a fost testat pozitiv pentru infectarea cu virusul SARS-COV-2, iar conform declaratiilor acestuia, infectarea s-a produs in urma unui sejur pe litoralul romanesc.In urma anchetei epidemiologice s-a stabilit ca, in ultimele 14 zile, anterior diagnosticarii cu virusul SARS-COV-2, angajatul a petrecut la serviciu doar prima jumatate a zilei de joi, 9 iulie 2020, dupa care s-a invoit, fiind posibilitati extrem de reduse ca acesta sa fi intrat in contact cu alti colegi din cadrul departamentului unde isi desfasoara activitatea.Totodata, in cursul zilei de joi, 16 iulie 2020, un al doilea angajat al companiei a adus la cunostinta ca a fost testat pozitiv pentru infectarea cu SARS-COV-2 . Testarea a fost realizata in data de 15 iulie pentru debut de infectie respiratorie acuta cu febra, astenie, mialgii, rinoree, cefalee si tuse seaca. Imediat dupa comunicarea rezultatului, angajatul TAROM s-a autoizolat la domiciliu, impreuna cu familia, urmand un tratament medicamentos."Urmare a confirmarii diagnosticului celor doi salariati, in cadrul companiei TAROM a fost declansata o ancheta epidemiologica pentru identificarea si inlaturarea pericolului de raspandire a virusului printre ceilalti angajati ai companiei, fiind luate toate masurile dispuse de autoritati . Mentionam ca cei doi angajati nu au interactionat, in indeplinirea sarcinilor si atributiilor de serviciu ce le revin, cu echipajele sau personalul auxiliar al aeronavelor", precizeaza TAROM.Inca de la aparitia primelor cazuri de infectare cu virusul SARS-COV-2, compania TAROM a pus in aplicare un Plan de masuri stricte pentru prevenirea contaminarii angajatilor, a echipajelor de zbor si a pasagerilor. Astfel, conform procedurii, aeronavele companiei care transporta pasageri si marfuri sunt supuse masurilor antiepidemice. Dupa efectuarea fiecarei curse , cabina de pasageri, cabina pilotilor, toaletele, bucataria, cala de bagaje, scarile si toate celelalte suprafete ale aeronavei cu care pasagerii sau personalul intra in contact sunt curatate si dezinfectate, iar la finalul fiecarei zile de zbor aeronavele sunt dezinfectate suplimentar prin nebulizare. Mai mult, pe timpul desfasurarii misiunilor, angajatii poarta masca, viziera, manusi si halat de protectie.TAROM isi desfasoara activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor si este membra a Aliantei SkyTeam din 25 iunie 2010. Compania nationala opereaza peste 50 de destinatii proprii si destinatii deservite de partenerii code share.TAROM detine una dintre cele mai tinere flote din Europa, alcatuita din 29 de aeronave, si este membru al Asociatiei Internationale a Transportatorilor Aerieni (IATA) din 1993.