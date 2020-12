FOTO Catastrofa aviatica petrecuta in 1964 la Cugir. Cum s-a prabusit un avion TAROM cu 31 de oameni la bord

Aparatul de zbor era de tip IL-14 si decolase de pe Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara, urmand sa mearga pe traseul: Timisoara - Deva - Curtea de Arges - Bucuresti. Pe baza informatiilor meteorologice, pilotul a schimbat planul de zbor, avand si acordul Centrului de Dirijare a Zborurilor din incinta Aeroportului Baneasa.Accidentul s-a soldat cu 31 de victime. Anchetele efectuate de catre Ministerul Fortelor Armate si respectiv TAROM au ajuns la concluzia ca vinovatul este pilotul care a dirijat avionul intr-o zona nesigura, lucru care a condus la avarierea acestuia.Printre victimele acestui accident se numara: Constantin Georgescu (inginer, angajat al Institutului de Cercetari Stiintifice de pe langa Ministerul Transporturilor), Arnold Grun (redactor in cadrul Societatii Romane de Radiodifuziune), Gheorghe Vegescu (inginer-sef in cadrul serviciului apelor regiunii Banat), Liviu Ursulescu (medic, directorul Spitalului Faget), Stefan Popovici (seful depozitului Competrol Timisoara), Nicolae Catau (proiectant la Institutul de Studii si Proiectari Hidro-Energetice Bucuresti).Aeronava de tipul celei prabusite la Cugir, in 9 octombrie 1964La bordul avionului se afla un echipaj format din piloti cu experienta: la mansa avionului se afla comandantul Nicolae Matei (32 de ani), avand la activ un numar de 5.324 ore de zbor, copilotul Aurelian Iliuta (29 de ani, 5.392 ore de zbor), operatorul radio Traian Moldovan (43 ani, 7.193 ore de zbor) si Teodor Miu (30 de ani, 2.260 ore de zbor). La ora 20.10, echipajul de la bordul avionului IL-14 ia pentru prima data legatura cu controlorul de zbor Alexandru Calin de la Aerodromul Deva. Cel mai important aspect al discutiei echipaj-controlor de zbor are loc acum. Cel din urma il avertizeaza pe comandantul aeronavei, Nicolae Matei, de vremea nefavorabila pe care o va intalni dupa ce va trece de Deva, pilotul avionului confirmand ca vede zona la care a facut referire controlorul de zbor: "La 40 de km de noi, la SSE, sunt descarcari electrice cu oraj. Avionul a confirmat ca le vede".Ultima convorbire intre echipajul de la bordul avionului si controlorii de zbor de pe Aerodromul Deva are loc in jurul orei 20.22, cand cei de la bord comunica ora estimativa la care vor ajunge in zona orasului Curtea de Arges si altitudinea avionului la momentul acela. Legatura intre avion si turnul de control de la Deva este pierduta in jurul orei 20.25. La acel moment, avionul se prabusea in zona orasului Cugir. Nestiind ce s-a intamplat, controlorii de pe Aerodromul Deva incearca restabilirea legaturii radio cu avionul, dar apelurile lor raman fara nici un rezultat. La ora 21.00, turnul de control de pe Aerodromul Deva primeste vestea referitoare la catastrofa aeriana de la Cugir si acestia anunta la randul lor Aeroportul Baneasa, Bucuresti.In aceeasi noapte de 9/10 octombrie 1964 incep si anchetele: una derulata de Ministerul Fortelor Armate - Departamentul General al Aviatiei Civile, condusa de general-maior Constantin Sandrea, iar a doua de Compania TAROM, condusa de directorul de la acea vreme, Dumitru Balaur. Concluzia unanima a comisiei de ancheta ajunsa la fata locului este urmatoarea: "Concluzia comisiei condusa de general Sandrea si din care au facut parte un numar de 5 ingineri specialisti in constructii de avioane este urmatoarea: cauza catastrofei aeriene inregistrata in data de 9 octombrie 1964, la orele 20.26, in care si-au pierdut viata un numar de 31 de persoane este aceea a intalnirii unui front de nori producatori de curenti verticali, care in opozitie cu manevrarea pilotului in perioada de revolutie in forma de opunere de rezistenta pentru a nu fi rasturnat, a produs ruperea aeronavei, incepand cu profundor - partea mobila a aripei, fuzelaj, dupa care apoi a desprins planurile de motoare si a cazut".Verdictul a fost unanim: comandantul aeronavei, Nicolae Matei, a fost considerat responsabil de producerea accidentului si pierderea de vieti omenesti. In documente se arata ca pilotul ar fi indreptat avionul spre zona cu turbulente atmosferice despre care a fost informat in prealabil de catre controlorul de zbor de la Deva si ca zona respectiva putea fi evitata. Iata ce scrie in ordonanta de refuzare a pornirii procesului penal din 15 februarie 1965, in cazul comandantului avionului, Nicolae Matei: "S-a ajuns la concluzia ca ruperea avionului s-a produs in aer si ca vinovat de producerea accidentului se face pilotul Matei Nicolae, comandantul navei care a intrat cu avionul intr-un nor de furtuna, incalcand prevederile regulilor de zbor si dirijare in vigoare, desi fusese prevenit de acest lucru de aeroportul din Deva asupra existentei si pozitiei zonei oragioase si desi pilotul confirmase ca vede zona de furtuna. Incalcarea constienta de catre pilot a prescriptiunilor regulamentare in vigoare este un act grav de indisciplina, care a constituit cauza principala a accidentului".Pagubele totale in acest caz s-au ridicat la valoarea totala de 2.480.869 lei. Autoritatile au gasit la locul tragediei un numar de 31 de cadavre, care au ramas peste noapte sub paza jandarmilor, iar a doua zi anchetatorii, impreuna cu autoritatile locale demarau procedurile de coborare a persoanelor decedate, a bagajelor si a obiectelor gasite langa epava. La spitalul orasenesc Cugir a fost amenajata o camera mortuara, unde au fost depuse corpurile neinsufletite ale celor 31 de pasageri. Au fost asezate in sicrie si transportate la Timisoara, pentru a ajunge la familiile indoliate.In raportul Ministerului Transporturilor se vorbeste insa si de alte motive posibile ce au condus la catastrofa: greutatea avionului a fost schimbata cu cea a avionului de tip IL-14 P german, care era mai usor cu 260 kg decat avionul in cauza; echipajul nu a folosit centurile de siguranta, acestea trebuiau sa fie utilizate in caz de furtuna; neatentia organelor de dirijare de la sol; reprezentantii Aeroportului Timisoara nu au verificat impreuna cu echipajul numarul de pasageri de la bordul aeronavei; aparatele de la Centrul de Dirijare a Vremii Baneasa - echipajul a primit buletinul metereologic eronat, iar in realitate vremea nu era prielnica zborului; din cauza conditiilor meteo , avionul trebuia retinut la sol prin interzicerea decolarii de catre reprezentantii Aeroportului Timisoara, pana la o viitoare ameliorare a vremii.