Ministrul Transporturilor: "Noi vrem ca pana in 2024 sa ajungem cu compania TAROM pe profit"

"Noi vrem ca, pana in 2024, prin optimizarea tuturor costurilor, nu doar cu resursa umana, sa ajungem cu compania TAROM pe profit", a anuntat Bode, marti seara, la B1TV. El a precizat ca la TAROM vor fi disponibilizati aproximativ 600 de angajati si a subliniat ca nu este un sustinator al reducerii numarului de piloti si insotitori de zbor."Acel plan de restructurare nu contine doar restructurare de personal, vorbim si optimizarea flotei, de reducerea costurilor cu combustibilul, de optimizari comerciale, de optimizarea unor rute. Planul de restructurare a fost transmis catre Comisia Europeana, a fost prenotificata Comisia Europena. El va fi pus in practica incepand cu saptamanile viitoare. Vor fi restructurati aproximativ 600 de angajati care vor primi salarii compensatorii, de la fiecare departament in parte. Daca nu sunt zboruri de la Directia Operatiuni zbor pentru ca de acolo trebuie sa reduci numarul de angajati. Eu am vazut acest plan. Nu sunt sustinatorul reducerii numarului de piloti si personal insotitor pentru ca o companie aeriana are nevoie in primul rand de aceasta categorie de personal. Din toate segmentele vom reduce numarul de personal dar impactul pe bugetul TAROM, tot ce inseamna fond de salarii, este undeva la 19%. Reducand cu 500 - 600 de angajati, vorbim de un impact de 5%", a explicat ministrul de resort.Bode a reamintit de ajutorul de salvare acordat operatorului aerian in luna februarie a acestui an, care s-a ridicat la 37 de milioane de euro, si care s-a transformat in ajutor de restructurare pentru ca nu a putut fi returnat in sase luni.De asemenea, saptamana trecuta, a fost adoptata in sedinta de Guvern o ordonanta de urgenta prin care se acorda ajutor de stat companiilor TAROM si Blue Air pentru a-si acoperi pierderile inregistrate in aceasta perioada generata de pandemie."Vrem sa vindem aeronavele, suntem in proces de vanzare a aeronavelor ATR vechi, vrem sa vedem ce se intampla cu Boeing Max pentru ca am preluat un contract, un cartof fierbinte, s-a intamplat si nenorocirea din SUA si nu stim ce facem cu acest contract. Sunt multe probleme la TAROM, dar am incredere ca aceasta companie poate fi salvata si trebuie salvata", a precizat Lucian Bode.Guvernul a adoptat, in 14 august, o Ordonanta de Urgenta privind acordarea unor ajutoare de stat pentru TAROM si Blue Air.