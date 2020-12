O aeronava care trebuia sa zboare spre Londra a fost intoarsa inapoi pe Aeroportul International "Henri Coanda". Ce explicatii a oferit TAROM

"Va informam faptul ca in cursul zilei de astazi, sambata, 5 decembrie 2020, zborul programat Bucuresti OTP - Londra LHR RO391 va avea o intarziere de aproximativ 120 minute. Aeronava Boeing 737-800NG a decolat la ora programata, insa la scurt timp dupa, a fost identificata o indicatie neconforma", arata o postare de sambata pe pagina de Facebook a TAROM.Sursa citata precizeaza ca "pentru siguranta pasagerilor, echipajul a luat decizia de a intoarce aeronava la baza, pe Aeroportul International Henri Coanda Bucursti, urmand ca pasagerii si bagajele acestora sa fie transferate direct catre o alta aeronava pregatita in vederea zborului spre Londra"."Compania TAROM isi cere scuze pentru disconfortul creat pasagerilor zborului RO391 si va asigura in continuare ca siguranta primeaza pentru noi!", mai spune sursa mentionata.CITESTE SI: Adjunctul Politiei Olt, mesaj sfasietor despre fiul sau mort, pe care l-a scos chiar el din masina distrusa in accident