Planurile noului ministru al Transporturilor, Catalin Drula, pentru compania Tarom: flota noua si restructurari

TAROM pregateste concedieri masive

Catalin Drula, propus de alianta USR -PLUS pentru functia de ministru al Transporturilor, are 39 de ani si potrivit CV-ului sau a studiat in Toronto, Canada iar in urma studiilor a devenit inginer software."Ce imi doresc este ca societatile din subordinea Ministerului Transporturilor, ma refer in special la companiile care au o natura pronuntat comerciala, sa nu mai fie neaparat locuri unde pierdem sute de milioane, deci trebuie sa vedem cum scoatem din aceasta situatie aceste companii, care sunt mijloacele ca aceste pierderi sa nu se mai acumuleze in felul in care au facut-o.Va dau un exemplu: TAROM-ul a pierdut 1,5 miliarde de lei, daca nu ma insel, in ultimii 10 ani, sper sa nu gresesc cifra in momentul asta. Sunt pierderi enorme pe toate aceste companii, nu e normal" a declarat Catalin Drula, ministru al Transporturilor, potrivit Agerpres."O companie trebuie sa aiba eficienta, mai ales cele care sunt pe piete care pot functiona competitiv si chiar si cele care functioneaza pe piete cu subventii cum e normal facute pentru calatori si alte lucruri - in toata lumea sunt fara aceste subventii - trebuie sa aiba un model de eficienta", adauga acesta.Catalin Drula nu este strain de infrastructura aflata in subordinea ministerului pe care acum il conduce. In mai 2015 Drula punea alaturi de alti membri bazele Asociatiei Pro Infrastructura iar ulterior s-a alaturat partidului USR si a activat ca deputat in Comisia de Transporturi. Potrivit Asociatiei Pro Infrastructura, in noiembrie 2015 Catalin Drula a renuntat la toate functiile de conducere din API si ele au fost preluate imediat (pana in prezent) de Ionut Ciurea.In cazul companiei TAROM, programul de guvernare prezentat prevede ca pe termen mediu si lung, pentru realizarea obiectivelor si obtinerea profitabilitatii, vor fi implementate masuri pe urmatoarele patru directii de actiune:- reinnoirea flotei;- optimizare comerciala prin optimizarea frecventelor, alocarea optima a flotei, inchiderea rutelor neprofitabile;- eficientizare organizationala prin redimensionarea structurilor organizationale, prin optimizarea directiei tehnice si prin restructurarea functiilor suport; - optimizarea costurilor prin reducerea costurilor cu combustibilul printr-un mix de masuri de eficientizare si ajustari de pret prin renegocieri/licitatii si reducerea costurilor de handling prin renegocieri/licitatii.Sub presiunea reducerii numarului de curse si de calatori, sefii TAROM se vad obligati sa apese intr-un final pedala restructurarii, care inseamna inclusiv disponibilizarea a circa 30% din angajati, inclusiv piloti si stewardese, anunta presa la finalul lunii octombrie.Disponibilizarile vizeaza in special angajati din administratie, dar cel mai probabil vor fi si in randul personalului navigant.Primul pas a fost facut prin declansarea procesului de plecari voluntare. Astfel, angajatii dispusi sa plece au primit salarii compensatorii. Pana acum, aproximativ 150 de persoane ar fi accesat aceasta facilitate.Oficial, pentru acest an sunt estimate pierderi de peste 300 de milioane de lei, insa gaura din bugetul companiei s-a putea adanci si mai mult in functie de evolutia crizei sanitare. Compania ar avea sanse de revenire abia in 2024.Planuri pentru concedieri si reinnoirea flotei la TAROM s-au facut de mai multi ani, dar pandemia si criza economica au determinat compania sa ia mai in serios ideea de restructurare.Motivele sunt cele pe care le au in prezent companiile aeriene la nivel global - avioanele zboara mai putin, destinatiile sunt tot mai putine din cauza restrictiilor, oamenii nu mai cumpara sau anuleaza biletele de avion La finalul anului trecut TAROM estima pierderi de 171,37 milioane lei pentru 2019, in conditiile in care, veniturile totale ale companiei de stat au fost de 1,51 miliarde lei, potrivit documentelor publicate in Monitorul Oficial. Cheltuielile s-au ridicat la 1,68 miliarde de lei.Pierderile din 2018 s-au ridicat la 182,77 milioane de lei. Compania aeriana nationala nu a mai inregistrat profit din anul 2007.