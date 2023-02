Romanii au cea mai multa incredere in pompieri si cea mai putina in politicieni

Romanii au cea mai mare incredere in pompieri, piloti, farmacisti, doctori si profesori si cea mai putin incredere in politicieni, dealeri auto, lideri sindicali si judecatori.

De incredere medie din partea romanilor se "bucura" politistii si meteorologii, potrivit celui mai recent studiu Trusted Brands, realizat de Reader's Digest si publicat miercuri.

In ceea ce priveste presa, studiul arata ca romanii au incredere si prefera cotidianul "Jurnalul National", radio Europa FM, iar in cazul statiilor TV, Pro Tv.

In cazul brandurilor preferate de romani, potrivit Trusted Brands 2009, acestea sunt Mercedes, in randul masinilor, la categoria electrocasnice Philips, computer personal, Dell, telefonie mobila, Nokia, operatori de telefonie mobila, Vodafonem, camere foto, Sony, agentii de turism, Paralela 45, banci, BRD, carduri de credit, Visa.

Compania de asigurari pe care romanii o prefera celorlalte este ING, la categoria furnizori servicii Internet prefera RCS & RDS, la benzinarii Petrom, vitamine Eurovita, remedii impotriva racelii si gripei Nurofen, analgezice Algocalmin, produse de ingrijire a parului Head & Shoulder's, produse de ingrijire a pielii Nivea, produse cosmetice Nivea, detergenti Ariel si cereale pentru mic dejun Nestle.

Romanii mai au incredere in Vel Pitar, la categoria produse de panificatie, in Ceresit, la materiale de constructii, la categoria ulei de gatit in Untdelemn de la Bunica si in Cris-Tim la produse din carne: Cris-Tim.

Condimentele preferate de romani sunt cele de la Knorr, apa minerala este Borsec, la vinuri Murfatlar ramane in top, iar Ursus ramane regele berii in Romania.

Produsele lactate dupa care se dau in vant romanii sunt cele de la Danone, hrana pentru animale pe care o cumpara este de la Pedigree, prefera sapunul Dove, linia aeriana Tarom si se duc sa-si faca cumparaturile in Carrefour.

Studiul Reader's Digest Trusted Brands 2009, lansat recent pe plan international, a fost realizat la nivel european in 16 tari, printre care si Romania.

