TAROM a lansat o oferta care a starnit critici dure: E cu familia traditionala, clar! - UPDATE Reactia companiei

TAROM a lansat, pe 2 august, o oferta care a starnit polemici si un adevarat protest pe retelele de socializare la adresa companiei.

"Sustinem calatoriile in familie! Pe rutele Iasi-Luton si Bucuresti-Londra (LHR), daca sotul plateste, sotia si copiii beneficiaza de o reducere de 50% din tarif. Perioada de calatorie este pana la 31 octombrie. Va asteptam cu drag!", este mesajul care a starnit polemicile.

Oamenii s-au plans ca din mesajul TAROM se intelege ca oferta este destinata doar familiilor formate din sot, sotie si copii sau in cazul celor in care sotul plateste tot.

"Sa intelegem ca Tarom nu sustine si calatoriile facute de familii monoparentale? Sau familii in care plateste sotia? Nici familiile care nu au trecut pe la starea civila? Dar familiile cu parteneri de acelasi sex?

Pacat, compania nationala pierde astfel o multime de clienti - familii cu bani care chiar vor sa calatoreasca, dar nu se incadreaza in termenii si conditiile 'traditionale'. Nu-i nimic, sunt si alte companii aeriene pe piata, mai ancorate in realitate, in secolul 21, companii care studiaza un pic publicul inainte sa scoata ceva pe social media", este un mesaj transmis pe reteaua de socializare.

Un alt utilizator spune ca in aceste conditii nu poti nici macar sa urezi faliment companiei.

"Nu poti nici macar sa le urezi faliment - e companie de stat, desi e in al zecelea an consecutiv pe pierderi, supravietuieste din bani publici. Iar imbecilii care au conceput campania asta sunt platiti tot de noi.

Ads

Probabil au dat un simulacru de concurs ca sa se angajeze aici. Poate lucra unchiul, poate o matusa, aveau pe cineva. Fiindca la Tarom, ca si la TVR, sunt toti o mare familie", a spus un utilizator.

Iata cele mai interesante mesaje de pe Internet in legatura cu acest subiect:

- "Am sot, multumesc lui Allah, da' n-am copii, oare ma incadrez? Care inchiriati copii pentru oferta Tarom?".

- "Si daca sotia plateste? Si daca am copii cu ea, dar nu suntem casatoriti?:)) sau e o oferta 'traditionala'? Vedeti, bai Tarom, de-asta va mananca pe voi falimentul".

- "Adicatelea fondul nu este comun. E cu familia traditionala, clar! Pai si sotia nu are niciun sfant? Macar pentru un croissant".

- "Si daca plateste sotia? Ii cereti o procura din partea sotului? O oferta mai apropiata de timpurile actuale nu ati gasit?".

Ads

Dupa cateva ore, compania a sters mesajul de pe Facebook, lucru apreciat de unii dintre internauti.

"TAROM ma bucur tare mult ca mi-ati ascultat sfatul si ati sters campania de azi, negandita prea mult. Sper sa gasiti o idee ingenioasa sa va spalati un pic pacatele. Asa ar fi frumos. Bafta pe viitor", a notat cineva.

UPDATE - la doua zile distanta, Tarom a reactionat printr-un mesaj pe Facebook, in care spune ca nu a fost suficient explicat continutul ofertei.

"Multumim pentru interesul acordat ultimei oferte postate. Ideea din spatele acestei promotii a fost ca daca unul din parteneri/soti plateste, celalalt partener/sot si copiii au reducere de 50%. Dintr-o eroare regretabila, continutul a fost explicat insuficient.

#TAROM nu are si nu poate avea opinii sau restrictii de niciun fel in privinta pasagerilor sai. Acest gen de oferta targheteaza familia (la modul general, fara nicio alta referire) si se inscrie intr-o atitudine nediscriminatorie si orientata catre cresterea numarului de pasageri", au scris reprezentantii companiei pe pagina de Facebook.

A.G.

Ads