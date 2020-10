TAROM anuleaza zeci de zboruri externe si interne in lunile noiembrie si decembrie. Pandemia afecteaza grav traficul aerian

Cursele afectate sunt cele catre Londra, Bruxelles, Munchen, Amsterdam, dar si Oradea, respectiv Suceava.Potrivit unui comuniat al companiei, in urmatoarele doua luni vor fi anulate urmatoarele zboruri interne si internationale- in perioada 7 noiembrie - 30 noiembrie 2020 zborurile TAROM catre si dinspre Londra;- in zilele de 2, 9 si 16 noiembrie 2020 zborurile TAROM catre si dinspre Bruxelles;- in zilele de 11, 18 si 25 noiembrie 2020 zborurile TAROM catre si dinspre Munchen;- in zilele de 13, 20, 27 noiembrie si 4 decembrie 2020 zborurile TAROM catre si dinspre Amsterdam;- in zilele de 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 25 noiembrie si 1, 3, 8, 10, 15 decembrie 2020 zborurile TAROM catre si dinspre Oradea;- in zilele de 4 si 6 noiembrie 2020 zborurile TAROM catre si dinspre Suceava.Pasagerii afectati de aceste anulari sunt rugati sa contacteze compania TAROM pentru alternative de zbor sau reprogramarea zborurilor.