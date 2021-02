Tarom anunta restructurari de personal in scopul redresarii companiei. In 2020 a avut pierderi de 431 de milioane de lei

Masura face parte dintr-un program extins in baza caruia Comisia Europeana a aprobat acordarea unui imprumut de salvare a societatii la inceputul anului trecut. Compania a avut pierderi de 431 milioane lei in 2020, dupa cum a anuntat pe 15 ianuarie ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula Durata estimata pentru implementarea masurii este de 6 luni, conducand la o reducere medie anuala a costurilor de personal ale companiei estimata la aproximativ 8 milioane euro."Compania Tarom anunta ca a initiat proiectul de restructurare a personalului, una dintre componentele esentiale ale planului de redresare a companiei. Aceasta masura face parte dintr-un program extins de procedee in baza caruia Comisia Europeana a aprobat statului roman acordarea unui imprumut de salvare pentru TAROM la inceputul anului trecut. Ulterior, compania a prenotificat Comisiei Europene, in data de 24 august 2020, planul de restructurare in vederea obtinerii unui ajutor de stat pentru restructurare pentru urmatorii 5 ani", arata compania de stat intr-un comunicat.In contextul pandemiei COVID-19, ca urmare a instituirii restrictiilor de calatorie, atat la nivel national, cat si la nivel european si global, sectorul transportului aerian de pasageri a inregistrat o scadere semnificativa in 2020 (peste 60% fata de anii anteriori), generand pierderi insemnate pentru operatorii din acest sector, mentioneaza compania."Astfel, intr-un context de piata extrem de dificil, redresarea companiei intr-un termen scurt a devenit critica, fiind necesar ca masurile de reducere de costuri implementate deja in perioada de lock-down (somaj tehnic pentru categoriile de personal cu activitate redusa, desfiintarea mai multor agentii interne si externe, implementarea unui program de plecari voluntare, reducerea cheltuielilor de operare, conservarea aeronavelor la sol) sa fie dublate de masuri cu impact pe termen mediu si lung", precizeaza Tarom.Prin restructurarea de personal, Tarom arata ca urmareste dimensionarea optima a organizatiei in raport cu volumul de activitate curent si estimat pentru anii urmatori, urmarindu-se reducerea costurilor cu personalul, dar si o distribuire eficienta a activitatilor la nivelul companiei."Implementarea acestei masuri prevede parcurgerea mai multor etape legale privind evaluarea si departajarea personalului supus restructurarii pe baza unor concursuri cu criterii transparente, echitabile, comunicate tuturor celor implicati, precum si incheierea raporturilor de munca cu angajatii supusi concedierii in urma procesului de departajare", precizeaza compania.Alte masuri pe termen mediu din planul de restructurare a Companiei vizeaza optimizarea flotei de aeronave, optimizarea comerciala si optimizarea costurilor.