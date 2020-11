Cum se mai restructureaza la TAROM. Oamenii fara treaba cu aviatia pusi la carma companiei sa faca reforma pe lefuri babane

Operatorul aerian de stat, in picaj in anul 2020

Un avocat, in administrarea TAROM

Anul acesta, TAROM prognozeaza o pierdere de 315 milioane de lei, la venituri de 1 miliard de lei si cheltuieli de peste 1,3 miliarde de lei. Acesta ar fipentru compania aeriana de stat.In 2020, cheltuielile cu personalul se apropie de 200 de milioane de lei, iar cele cu salariile trec de 140 de milioane de lei. TAROM are circa 1.607 salariati, in scadere fata de anul precedent, cand avea 1.811 angajati La inceputul lunii noiembrie, ministrul Transporturilor, Lucian Bode , anunta ca peste 100 de angajati au accesat deja varianta plecarii voluntare, acestia primind intre sase si opt salarii medii in compensatie, adica circa 44.000 - 60.000 de lei, avand in vedere ca salariul mediu este de 7.300 de lei.Urmeaza sa plece inca 500 de angajati, potrivit proiectului de restructurare aprobat de consiliul de administratie. Astfel, compania ar ajunge sa aiba aproape 1.000 de angajati si sa reduca din numarul de sefi, care este in prezent de unu la noua angajati, adica, potrivit ministrului Transporturilor.Citeste si: Ministrul Transporturilor: "La Tarom avem un sef la noua angajati. Deci 192 de sefi" Consiliul de Administratie al TAROM a aprobat planul de restructurare a companiei, pe baza caruia ministrul Bode anunta ca operatorul aerian de stat va fi profitabil in patru-cinci ani. Planul include inchiderea agentiilor TAROM proprii, care va aduce economii de aproape 7 milioane de lei, concedierea unei treimi din angajati si reducerea numarului de directori, ceea ce se traduce in economii de 41 de milioane de lei. In plus, introducerea unui sistem de management al consumului de combustibil la aeronave va aduce economii de aproape 31 de milioane de lei.Criza pandemica nu a facut decat sa agraveze problemele TAROM, iar autoritatile au fost nevoite sa intervina, acordand, din care 176 de milioane de lei reprezinta valoarea ajutorului de stat autorizat de Comisia Europeana, 160 de milioane, bani pentru restructurarea financiara si 585,7 milioane de lei, costul implementarii masurilor de restructurare. TAROM va suporta 50% din costul restructurarii, iar costul necesar implementarii planului ajunge la 1,84 milioane de lei.Citeste si: Ajutor de 130 milioane de euro, in lucru pentru TAROM si Blue Air. Se vorbeste si de somaj tehnic De-a lungul anilor, la sefia TAROM s-au perindat multe persoane pentru putin timp, iar in consiliul de administratie au fost numiti oameni cu si fara experienta in domeniul aerian.a fost numit director general al TAROM in luna iunie a acestui an, dupa ce George Barbu si-a dat demisia. Ursu, in varsta de 44 de ani, a terminat Facultatea de Geodezie in anul 2004 si a lucrat in mai multe companii private, printre care Teraplast, ca director de vanzari. In prezent se ocupa de vanzari in cadrul Bravo Europa, companie care furnizeaza acoperisuri de tigla metalica, aflata in proprietatea Fondului Austriac de Investitii si este membru in Consiliul de Administratie al Postei Romane. A ajuns in TAROM in luna martie a acestui an, ca membru in Consiliul de Administratie, acesta fiind primul lui contact cu un operator aerian.Ursu detine, impreuna cu sotia, doua terenuri intravilane si doua case, tablouri in valoare de 18.000 de euro, bijuterii de peste 30.000 de euro si diamante care se ridica la suma de 30.000 de euro. In 2019, Ursu a castigat aproape 127.000 de lei de la Bravo Europa si putin peste 1.200 de lei de la TeraSteel. Pentru ocuparea fotoliului de director general, el castiga 37.000 de lei, brut, pe luna.este directorul financiar al TAROM. El are o licenta de la Academia de Studii Economice si a participat la mai multe cursuri de formare, vorbind fluent engleza, franceza si italiana. A lucrat in companii private, iar activitatea sa in domeniul public a inceput in 2005, ca director al cabinetului Ministrului de Finante Sebastian Vladescu , in primul guvern Tariceanu. In perioada 2010-2013 a fost CEO si presedinte al comitetului director al Transelectrica. In ultimii ani a lucrat in consultanta si a cofondat un start-up, un agregator de solutii de finantare pentru consumatorul final.In declaratia de avere a trecut apartamentul din Bucuresti si banii din conturi: peste 1,4 milioane de lei, aproape 26.000 de euro, 600 de dolari si actiuni la mai multe firme. Anul trecut a incasat de la o companie de traduceri din Oradea suma de 28.200 de lei, brut.este presedintele Consiliului de Administratie al TAROM si directorul Aeroclubului Romaniei, unde ocupa functii din anul 2004. Rotaru a terminat Colegiul Tehnic de Aeronautica "Henri Coanda" Bucuresti si Facultatea de Inginerie Aerospatiala a Universitatii Politehnice, obtinand si o diploma de la Universitatea Nationala de Aparare "Carol I". In declaratia de avere a trecut doar apartamentul la care este coproprietar din Bucuresti si salariile incasate in 2019: 89.477 de lei de la Aeroclubul Romaniei si 65.808 lei de la Tarom.Mandatul luiin CA-ul Tarom a inceput in luna iulie a acestui an. In paralel, el detine si functia de director al Directiei economice din Ministerul Transporturilor. Anterior, a lucrat ca secretar general in aceeasi institutie si ca secretar general adjunct la Ministerul Mediului. In ultimii 18 ani a fost membru in Consiliile de Administratie si Adunarile Generale ale Actionarilor din mai multe companii de stat sau institutii publice, de la Metrorex, la Romatsa si aeroportul din Timisoara.Neacsa a ocupat mai multe fotolii anul trecut, obtinand venituri totale de 355.000 de lei. De la Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari (CIFGA) al EximBank a incasat 187.000 de lei, de la Ministerul Transporturilor, 73.000 de lei, de la TAROM, tot circa 73.000 de lei, de la Ministerul Mediului, 19.000 de lei si de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului Bucuresti, 3.500 de lei.este membru in CA TAROM din septembrie 2020, iar din 2019 este secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice. Panturoiu a fost implicat in scandalul imobiliar Terra Residence, in urma caruia zeci de oameni s-au trezit ca apartamentele pe care le platisera erau ipotecate de dezvoltator in favoarea unor banci, scrie G4media.ro Anterior, a lucrat ca inspector vamal si executor fiscal al ANAF si inspector al departamentului de control al mediului din Primaria Pantelimon. Activitatea in piata muncii a inceput-o ca sef al garzii silvice a Romsilva si a continuat ca sef de tura la o statie de distributie de carburanti auto.Impreuna cu Florentina Buta, Panturoiu detine trei apartamente, o garsoniera si doua locuri de parcare . Anul trecut, el a incasat de la ANAF un salariu de 61.999 de lei, 6.327 de lei, de la Ministerul Finantelor Publice si dividende in valoare de 89.000 de lei de la Auto Trade Expert.este membru al Consiliului de Administratie al TAROM din luna iulie a anului 2020 si director general al CFR Marfa din noiembrie 2019. El are experienta in domeniul feroviar, nu in cel aerian.Preoteasa a terminat Facultatea de Electrotehnica la Craiova, si-a obtinut diploma de masterat de la Scoala Nationala de Stiinte Politice si Administrative, a absolvit cursurile Colegiului National de Aparare si si-a luat doctoratul in inginerie mecanica, tot la Craiova. Preoteasa s-a angajat la Revizia de Vagoane din Craiova, iar cu timpul a ajuns director la CFR Calatori.El are un teren intravilan, o casa si doua apartamente in Bucuresti, ceasuri in valoare de 20.000 de lei si imprumuturi acordate in nume personal de peste 100.000 de euro. Pe lista datoriilor intra 55.000 de lei si peste 71.000 de euro.In 2019, el a incasat aproape 150.000 de lei, 127.991 de lei din functia de director general adjunct al CFR si 19.361 de lei, din functia de director general al CFR Marfa. Din chirii a mai obtinut 66.000 de lei.Mandatul luiin Consiliul de Administratie al TAROM a inceput in iulie 2020. El este conferentiar universitar la Facultatea de Stiinte Socio-Umane din cadrul Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu, unde lucreaza din 2002, cand a inceput ca preparator universitar. Din 2015 este director al Centrului de Studii Globale al universitatii mentionate.Nate a urmat doi ani de drept, apoi a intrerupt studiile, licentiindu-se in stiinte politice si obtinand un masterat de la Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul" din Bucuresti. In prezent lucreaza la doctoratul in stiinte militare si informatii.De la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, conferentiarul a castigat, in 2019, 127.589 de lei, la care s-a adaugat suma de 27.515 lei, din consultanta si management. El detine doua terenuri extravilane si un apartament.si-a inceput mandatul in luna septembrie a acestui an, lucrand in acelasi timp si la Ministerul Fondurilor Europene, ca secretar de stat, din noiembrie 2019.Moraru are o licenta in comert de la Academia de Studii Economice, un masterat in administratia publica si un doctorat in economie. In anul 1992 s-a angajat la Ministerul Turismului, in 2003 a ajuns in Ministerul Transporturilor, iar in 2007, la Ministerul Afacerilor Externe. A mai trecut si pe la Ministerul pentru Mediul de Afaceri.La finalul anului 2019, ea a incasat salariul de 23.000 de lei de la Ministerul Transporturilor, 19.400 de lei de la Ministerul Fondurilor Europene si 40.528 de euro de la Ministerul Afacerilor Externe - Reprezentanta Permanenta a Romaniei pe langa UE.Liviu Moraru, trecut in declaratia de avere, detine trei terenuri agricole si doua apartamente. Carmen Moraru are un autoturism Volkswagen Golf si bijuterii in valoare de 7.000 de euro. In ultimul an a vandut un produs in valoare de peste 1 milion de lei. In conturi are peste 110.000 de euro si putin peste 46.000 de lei. Ea mai detine si titluri de stat in valoare de 20.000 de lei.Citeste si: Abonatii la salariile uriase din sistemul bugetar. Cine sunt oamenii care incaseaza intr-o luna cat altii intr-un an si-a inceput activitatea in CA-ul Tarom in luna iunie a acestui an. El are un cabinet individual de avocatura, specializat in insolvente. Si-a obtinut licenta la Facultatea de Drept a Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj.Din avocatura a castigat, in 2019, 216.000, iar din chirii a obtinut 3.500 de euro. In conturi are peste 210.000 de lei si aproape 18.000 de euro, dar are si datorii de 85.000 de franci elvetieni si 12.000 de euro. Impreuna cu o alta persoana detine trei terenuri intravilane, patru apartamente, o casa si doua autoturisme marca BMW . 