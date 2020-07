TAROM si Blue Air ar putea primi credite cu garantii de stat care sa compenseze lipsa de lichiditati din pandemie

Potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, remis luni AGERPRES, in cursul zilei au avut loc la sediul Guvernului Romaniei, in prezenta premierului Ludovic Orban , a ministrilor Transporturilor si Finantelor Lucian Bode si, respectiv, Florin Citu , consultari intre reprezentantii celor doua ministere de resort, ai Cancelariei Prim-Ministrului si ai companiilor aeriene TAROM si Blue Air, avand ca subiect identificarea celor mai bune solutii si a pasilor de urmat pentru sustinerea financiara a celor doi operatori aerieni de curse aeriene regulate, in contextul crizei generate de pandemia COVID-19."Concret, analizam posibilitatea acordarii unor credite cu garantii de stat care sa compenseze lipsa de lichiditati generata de pandemia COVID-19", se arata in comunicat.Guvernul a aprobat in cursul lunii aprilie 2020, prin Memorandum, acordarea unor ajutoare de stat companiilor aeriene TAROM si Blue Air pentru acoperirea pierderilor generate de reducerea semnificativa a cererii de trafic aerian pe perioada pandemiei COVID-19. In cursul aceleiasi luni, MTIC a depus la Comisia Europeana prenotificarea pentru autorizarea masurii de ajutor de stat.In cazul TAROM, compania a prezentat elementele Planului de Restructurare, care urmeaza sa fie trimis in cursul lunii august 2020 spre aprobare Directoratului de Competitivitate al Comisiei Europene. In baza acestui plan, ajutorul de salvare acordat TAROM in cursul lunii februarie a.c. se va transforma intr-un ajutor de restructurare."In cadrul intalnirii de astazi, au fost stabilite actiunile concrete care vor fi intreprinse de MTIC si MFP in perioada imediat urmatoare, astfel incat procedura de notificare la Comisia Europeana a celor doua ajutoare de stat sa fie finalizata pana la sfarsitul lunii iulie, ceea ce va permite declansarea procedurilor legale pentru accesarea ajutoarelor si asigurarea fondurilor necesare pentru ca TAROM si Blue Air sa traverseze perioada de criza din sectorul transporturilor aeriene. Accesarea acestor ajutoare de stat se va face numai dupa aprobarea prealabila din partea directoratelor responsabile din cadrul Comisiei Europene", se mentioneaza in documentul citat.