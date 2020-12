TAROM suspenda zborurile spre si dinspre Marea Britanie incepand de luni seara. Anuntul companiei referitor la cursele programate

Zborul de luni, 21 decembrie, Bucuresti OTP - Londra LHR - Bucuresti OTP (RO 7291 OTP-LHR, 12:20 - RO 7292 LHR-OTP, 14:50) va fi operat in conditii speciale, sub incidenta Hotararii de Guvern nr. 1.065 din 14 decembrie 2020, art. 4 pct. 2 din Anexa nr. 3 , iar din aceste considerente, pasagerii care vor fi acceptati trebuie sa se incadreaze in anumite categorii.Pasagerii posesori de bilete pe cursa mentionata sunt rugati sa se prezinte la aeroport cu 3 ore inainte de ora standard de decolare, in vederea efectuarii formalitatilor.Fiecare bilet include un bagaj de mana de 10 kg si un bagaj de cala de 23 kg.Pasagerii vor purta masca pe toata durata zborului precum si in incinta aeroporturilor de origine, transfer si destinatie.Pasagerii care calatoresc in Marea Britanie au obligatia de a se autoizola timp de 10 zile daca sosesc din Romania.