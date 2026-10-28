TAROM în iarna 2026: rute suspendate, aeronave noi și drepturile pasagerilor

Aeronava TAROM pe pista unui aeroport, înainte de decolare. FOTO: unsplash.com

TAROM intră în sezonul de iarnă 2026 - 2027 cu modificări în programul de zbor, pe fondul procesului de restructurare. Cursele dintre București și Roma Fiumicino vor fi suspendate temporar, iar pe ruta spre Belgrad dispare, de asemenea, din orarul de iarnă.

În paralel, compania a început modernizarea flotei după introducerea primului Boeing 737 MAX în luna septembrie. Pentru pasagerii care au rezervat deja bilete sau plănuiesc să călătorească în perioada sărbătorilor, schimbările aduc și o întrebare importantă: ce opțiuni au dacă zborul lor este anulat?

Ce rute TAROM dispar din programul de iarnă 2026 - 2027?

TAROM suspendă temporar zborurile dinspre București și Roma Fiumicino, ultima cursă fiind programată pentru 24 octombrie 2026. Potrivit companiei, decizia are la bază cererea redusă din sezonul rece și rentabilitatea comercială a rutei. Zborurile ar urma să fie reluate pe 28 martie 2027, odată cu trecerea la programul de vară.

Și ruta București - Belgrad dispare din orarul de iarnă, însă compania nu a confirmat oficial dacă suspendarea este definitivă sau dacă zborurile vor fi reluate ulterior.

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Modificările au loc în contextul planului de restructurare aprobat de Comisia Europeană, care prevede reducerea rețelei TAROM la 27 de rute și a flotei la 14 aeronave până la sfârșitul anului 2026.

Suspendarea sezonieră nu înseamnă neapărat renunțarea definitivă la o destinație. Totuși, pasagerii care au rezervări pentru lunile următoare ar trebui să verifice programul actualizat și eventualele notificări primite de la companie înainte de a face alte rezervări de călătorie.

Primul Boeing 737 MAX a intrat în flota TAROM. Ce se schimbă pentru pasageri?

Pe lângă modificările din programul de zbor, TAROM face un pas important în modernizarea flotei. Pe 12 septembrie 2026, compania a anunțat intrarea în flotă a primului Boeing 737-8 MAX, botezat „Mircea Lucescu”. Aeronava este prima dintre cele patru avioane de acest tip pe care operatorul urmează să le primească până în 2027.

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Noile modele au un consum de combustibil mai redus și costuri de operare mai mici comparativ cu aeronavele din generațiile anterioare. Pentru pasageri, modernizarea înseamnă cabine mai noi, un confort îmbunătățit și înlocuirea treptată a avioanelor mai vechi.

Investiția face parte din procesul de restructurare a companiei, însă introducerea noilor aeronave nu presupune automat reluarea rutelor suspendate. Programul de zbor va continua să fie stabilit în funcție de cererea și de deciziile comerciale ale operatorului.

Ce drepturi ai dacă TAROM îți anulează zborul în această iarnă?

Pasagerii afectați de anularea unui zbor TAROM sunt protejați de Regulamentul (CE) nr. 261/2004. Aceștia pot alege între rambursarea biletului în termen de șapte zile și redirecționarea către destinația finală, în condițiile prevăzute de regulament.

În anumite situații, pasagerii pot solicita și compensații financiare de 250 de euro pentru zborurile de până la 1.500 km, 400 de euro pentru cele între 1.500 și 3.500 km și 600 de euro pentru distanțe mai mari. Suma de 400 de euro se aplică și pentru zboruri intracomunitare de peste 1.500 km.

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Despăgubirea nu este însă automată. Contează motivul anulării, momentul notificării și alternativa de transport oferită. Alex Manea explică, într-un ghid publicat de AirAdvisor, ce despăgubiri oferă Tarom și în ce condiții pot fi solicitate acestea.

În cazul anulărilor anunțate cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare, pasagerii pot avea dreptul la compensații. Compania trebuie să asigure asistență pe durata așteptării, inclusiv mese, băuturi, cazare și transport între aeroport și hotel, atunci când este necesar.

Condițiile meteo severe pot exonera compania aeriană de la plata compensației financiare, dar nu și de obligația de asistență.

Ce trebuie să știi înainte de plecare

Pentru cei care urmează să călătorească cu TAROM în această iarnă, modificările de program merită urmărite înainte de plecare. În cazul unui zbor anulat sau întârziat, TAROM publică informații despre opțiunile disponibile pasagerilor.

Compania poate transmite eventualele schimbări prin datele de contact asociate rezervării, iar confirmările și notificările primite ar trebui păstrate. În cazul unei anulări, pasagerii pot solicita informații despre variantele de redirecționare sau rambursare, mai ales în perioada aglomerată a sărbătorilor de iarnă.

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