Justiția a ridicat sechestrul asupra unor bunuri ale fraților Tate, la doar câteva ore după ce le-a permis să plece din România

O instanță din România a admis un apel făcut de Andrew și Tristan Tate, acceptând să ridice sechestrul asigurător asupra mai multor bunuri care aparțin celor doi frați.

Această decizie a Justiției a fost anunțată, în ziua de 27 februarie, de un reprezentant al fraților Tate, a declarat reprezentantul lor, citat de agenția Reuters și de jurnalistul Mircea Barbu - colaborator al BBC.

„Această decizie restabilește dreptul de proprietate asupra proprietăților, vehiculelor, conturilor bancare și acțiunilor societăților către proprietarii de drept, Andrew și Tristan Tate și societățile lor”, a declarat reprezentantul fraților Tate. Potrivit acestui reprezentant, unele dintre bunurile lor aflate în România au rămas sub sechestru asigurător.

Cu privire la bunurile imobile, s-a ridicat sechestrul de pe cinci terenuri, deținute integral, și de un teren, deținut parțial.

Cu privire la bunurile mobile, s-a ridicat sechestrul asupra unor vehicule: Audi A5, Nissan Murano, Lada 1500, Mercedes-Benz V-Klasse, Audi RS 7 Sportback și Ferrari 488 GTB.

Toate conturile bancare care fuseseră înghețate au fost deblocate. De asemenea, a fost ridicat sechestrul asupra acțiunilor deținute de frații Tate, la firmele SC Spirit House Enterprises SRL (Tristan Tate) și War Room Vegas SRL (Andrew Tate).

Decizia instanței din România de a elibera de sub sechestru aceste bunuri a fost anunțată la doar câteva ore după ce ambii frați Tate au primit dreptul să plece din România și au plecat efectiv din țară, în ciuda faptului că se aflau sub control judiciar. Aprobarea de a pleca din România a fost acordată de un procuror român. În mod normal, o persoană aflată sub control judiciar nu are dreptul să iasă din țara care i-a decis această măsură de siguranță.

