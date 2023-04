Cine e mămica din circuitul WTA care și-a apărat titlul la WTA Bogota

Germanca Tatjana Maria, în vârstă de 35 de ani, a câştigat turneul feminin de tenis de la Bogota, păstrându-şi astfel titlul cucerit anul trecut la această competiţie de categoria WTA 250, dotată cu premii în valoare totală de 259.303 dolari.

Maria, numărul 66 mondial, care evoluează în circuitul profesionist din 2006, a învins-o duminică în finală, cu scorul de 6-3, 2-6, 6-4, pe americanca Peyton Stearns, care este antrenată de românul Gabriel Trifu.

Jucătoarea germană a obţinut cu această ocazie al treilea titlu WTA din cariera sa, întreruptă în două rânduri pentru a aduce pe lume două fetiţe: Charlotte, născută în decembrie 2013, şi Cecilia, care a venit pe lume în aprilie 2021.

Tatjana Maria a reuşit să acceadă până în semifinalele turneului de la Wimbledon, după ce anterior atinsese o singură dată şaisprezecimile de finală în Marele Şlem, tot la All England Club, în 2015. În afara celor două succese de la Bogota, a mai cucerit un trofeu în 2018, la Mallorca (Spania).

Americana Peyton Stearns (21 ani, locul 116 WTA) a disputat duminică prima sa finală în circuitul WTA.

