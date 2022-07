Miracolul continuă la Wimbledon! Mamă a doi copii, locul 103 WTA, Tatjana Maria e în semifinale!

Jucătoarea germană Tatjana Maria s-a calificat în semifinalele turneului de la Wimbledon după un meci maraton contra compatrioatei Jule Niremier.

Tatjana Maria, locul 103 WTA, 34 de ani și 11 luni, a reușit performanța carierei! Ea a învins-o mult mai tânăra ei compatrioată, Jule Niemier, 23 de ani, scor 4-6, 6-2, 7-5, după două ore și 20 de minute de joc.

Până la acest turneu, Tatjana Maria nu trecuse de turul doi la niciun alt turneu de Grand Slam.Totodată, ea nu a urcat niciodată mai mult de locul 46 în clasamentul WTA.

Tatjana Maria este mamă a două fete: Charlotte, născută în 2013, și Cecilia, născută anul trecut în aprilie!

Maria e doar a doua jucătoare europeană care ajunge în semifinalele unui turneu de Grand Slam după împlinirea vârstei de 34 de ani, Cealaltă e Mirjana Lucic, la Australian Open 2017.

