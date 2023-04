WTA Bogota: Cine e mămica din circuit care a ajuns în finala turneului la 35 de ani

Jucătoarea germană de tenis Tatjana Maria, în vârstă de 35 de ani şi cap de serie numărul 2, îşi va apăra titlul în finala turneului de la Bogota în faţa americancei Peyton Stearns, în vârstă de 21 de ani.

Maria, locul 66 mondial, a trecut în semifinale de britanica Francesca Jones, scor 6-3, 6-4, în timp ce Stearns, locul 116 mondial, a dispus de sportiva rusă Kamilla Rahimova, scor 3-6, 6-2, 6-2.

Dacă Stearns va încerca să obţină primul titlu în circuit, Maria are două în palmares: la Bogota anul trecut şi la Mallorca în 2018.

Tatjana Maria are două fetițe: Charlotte (9 ani) și Cecilia (2 ani).

