O influenceriță care și-a tatuat numele lui Trump pe frunte strânge bani să-și elimine „eticheta” de pe chip. Reacțiile internauților VIDEO

O tânără din Marea Britanie și-a tatuat pe frunte numele lui Donald Trump, dar când prietenii au început să nu mai vorbească cu ea, a decis să strângă renunțe la tatuaj. Ea a explicat gestul prin admirația imensă față de fostul președinte american, care candidează din nou în cursa pentru Casa Albă.

După și-a tatuat „TRUMP” pe frunte, influencerița în vârstă de 21 de ani a primit reacții pozitive online și negative din partea apropiațiilor. Rain Monroe a decis să strângă bani pentru înlăturarea tatuajului, chiar dacă nu a luat încă decizia finală de a face acest pas.

Costul aproximativ al ștergerii tatuajului ar fi de 5.000 dolari americani (aproape 24.000 lei), iar Rain Monroe a publicat pe conturile de rețele sociale imagini care o arată cerșind bani de la trecători cu o pancartă de carton, scrie hindustantimes.com.

Influencerița britanică a ales să-l susțină cu tatuajul pe Trump deoarece nu poate vota pentru el, însă crede că republicanul „va schimba lumea”.

I finally decided to do it #trumpgirl pic.twitter.com/ezSTipDZTs