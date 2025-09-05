7 lucruri pe care trebuie să le știi despre îndepărtarea tatuajelor cu laser

Alegerea de a renunța la un tatuaj vine de multe ori cu întrebări și neclarități. Interesele pot varia: poate regreți un tatuaj din trecut sau poate vrei pielea curată pentru un nou design. Tehnologia laser permite astăzi îndepărtarea tatuajelor într-un mod controlat și eficient, însă procesul nu este identic pentru toată lumea. Dacă iei în calcul această variantă, e bine să te informezi atent. Am adunat în acest articol 7 detalii importante despre ce implică îndepărtarea tatuajelor cu laser.

1. Cum funcționează eliminarea tatuajelor cu laser?

Tratamentul presupune folosirea unor fascicule de lumină special calibrate, care reacționează cu particulele de cerneală introduse în piele. Fiecare impuls luminează rapid zona, spargând pigmentul în particule mici, pe care organismul le va elimina ulterior pe cale naturală, prin sistemul limfatic. De exemplu, laserele folosesc lungimi de undă diferite, potrivite culorii cernelii: pentru pigmentul negru, se folosește frecvent laserul cu 1064 nm, iar pentru nuanțele roșii sau portocalii, 532 nm. Alegerea corectă a lungimii de undă maximizează efectul tratamentului.

2. Tipuri de lasere folosite pentru îndepărtarea tatuajelor

Dintre opțiunile moderne, laserul Nd:YAG este recunoscut pentru eficiență și siguranță și se aplică pentru majoritatea tatuajelor. Unele cabinete utilizează și aparate cu tehnologie Pico, care acționează mai rapid și pot scurta numărul total de ședințe. În plus, acest aparat de scos tatuaje este ideal și pentru eliminarea semnelor de naștere. Alte variante, precum laserul Alexandrite sau Rubin, sunt recomandate în anumite situații, în special pentru anumite culori, dar pot duce la mai multe efecte nedorite dacă nu se respectă pașii corecți.

Ads

3. Ce culori de tatuaj pot fi eliminate complet?

Rezultatele diferă în funcție de pigment. Tatuajele negre, albastre sau maro răspund rapid la tratament, deoarece absorb eficient lumina laser. Culorile deschise – de exemplu, galben, verde pal, portocaliu deschis sau alb – se îndepărtează cu mai multă dificultate. Acest lucru presupune fie mai multe ședințe, fie acceptarea că unele urme pot rămâne vizibile. Pentru nuanțele problematice, unii medici recomandă alternative, însă acestea presupun riscuri crescute, precum iritațiile sau cicatricile permanente.

4. Câte ședințe trebuie să urmezi și la ce intervale?

Majoritatea persoanelor au nevoie de 4–10 ședințe, în funcție de vechimea tatuajului, suprafața acoperită, adâncimea la care pătrunde pigmentul, culoarea cernelii și reacția individuală a organismului. Pauza dintre ședințe permite pielii să se recupereze și scade riscul de complicații. De obicei, între ședințe e recomandată o perioadă de 6–8 săptămâni.

Ads

Dacă ai, de exemplu, un tatuaj mic, monocrom și vechi de peste cinci ani, poți obține rezultate în 4-5 ședințe. În schimb, un tatuaj colorat, realizat recent, poate necesita peste 8 ședințe.

5. Senzația de durere și disconfort

Tratamentul cu laser poate fi incomod. Mulți pacienți compară senzația cu acele mici înțepături repetate sau cu o bandă elastică ce lovește pielea. Intensitatea durerii variază: e mai crescută pe zone osoase, precum gleznele sau coastele și e mai ușor de suportat pe antebraț sau umăr. Dacă nu tolerezi bine durerea, cere medicului o cremă anestezică, care va face ca durerea să fie mai suportabilă.

6. Reacții adverse, riscuri și contraindicații

După ședință, pielea poate prezenta roșeață, vezicule mici, mâncărimi sau edem local. Aceste reacții dispar de obicei în câteva zile. Complicațiile grave, cum ar fi cicatricile sau modificările de culoare (de exemplu, pete maro sau decolorări), apar rar, în special dacă tratamentul e administrat de persoane fără pregătire sau dacă nu respecți indicațiile medicului.

Ads

Tratamentele cu laser pentru scoaterea tatuajelor nu sunt recomandate dacă:

ești însărcinată sau alăptezi,

ai boli autoimune sau infecții cutanate active,

ai sistemul imunitar slăbit,

urmezi tratamente care sensibilizează pielea la lumină.

Consultă întotdeauna un specialist înainte să începi tratamentul și discută despre istoricul tău medical.

7. Cum să te pregătești și ce să faci după fiecare ședință

O bună pregătire scade riscul de reacții neplăcute. Înainte de procedură:

evită expunerea la soare, solar sau produsele autobronzante;

discută cu medicul despre medicamentele pe care le iei, mai ales dacă ele influențează vindecarea pielii.

După ședință, ai grijă să:

cureți zona cu un antiseptic recomandat;

aplici cremă hidratantă sau pansament la indicația specialistului;

nu zgârii crustele sau veziculele formate;

eviți activitățile care cresc riscul de infecție (piscine, saună).

Procesul de eliminare a tatuajelor cu laser implică decizii importante legate de sănătatea pielii și a corpului. Colaborează cu specialiști, urmează recomandările stricte și informează-te continuu despre posibilele rezultate, riscuri și limite. Ține cont că rezultatele variază în funcție de particularitățile tale și, la fel de important: cere monitorizare și consultă medicul la orice semn neobișnuit.

Ads